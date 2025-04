Kiedy wypada majówka 2025?

W 2025 roku majówka rozpoczyna się w czwartek, 1 maja (Święto Pracy), i trwa do soboty, 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja). Biorąc dodatkowy dzień wolny w piątek, 2 maja (Dzień Flagi), można zyskać czterodniowy weekend, idealny na krótkie wyjazdy czy odpoczynek w gronie najbliższych.​

Reklama

Pogoda długoterminowa na tydzień z majówką 2025 (28.04-04.05)

Według dostępnych prognoz, przełom kwietnia i maja 2025 roku zapowiada się umiarkowanie ciepło. Średnie temperatury w tym okresie mają oscylować w granicach 15-16°C w centralnej części kraju, natomiast na wybrzeżu oraz na południu mogą być nieco niższe, około 12-13°C . Należy jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe obarczone są pewnym marginesem błędu, a warunki atmosferyczne mogą ulec zmianie.​

Pogoda na majówkę 2025 – temperatura powietrza

W ciągu dnia temperatury w centralnej Polsce mają osiągać wartości od 15 do 16°C, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Na wybrzeżu oraz w południowych regionach kraju termometry mogą wskazywać nieco mniej, około 12-13°C. W nocy temperatura może spadać do 6-7°C w głębi kraju oraz około 3°C na Podhalu, dlatego warto zaopatrzyć się w cieplejsze ubrania na wieczorne wyjścia.

Średnia temperatura maksymalna na majówkę 2025 wg miast:

Białystok - 15°C;

Bydgoszcz - 15°C;

Gdańsk - 12°C;

Gorzów Wielkopolski - 15°C;

Katowice - 16°C;

Kielce - 15°C;

Kraków - 16°C;

Lublin - 15°C;

Łódź - 15°C;

Olsztyn - 14°C;

Opole - 16°C;

Poznań - 15°C;

Rzeszów - 16°C;

Szczecin - 14°C;

Warszawa - 16°C;

Wrocław - 16°C;

Zielona Góra - 15°C.

Gdzie będzie w Polsce najcieplej w majówkę 2025?

Najwyższe temperatury podczas majówki 2025 prognozowane są w centralnych regionach Polski, gdzie termometry mogą wskazywać od 15 do 16°C w ciągu dnia. Te warunki sprzyjają organizacji pikników, spacerów czy wycieczek rowerowych.

Gdzie będzie w Polsce najzimniej w majówkę 2025?

Chłodniejsze warunki mogą panować na wybrzeżu, w południowych częściach kraju oraz w Suwałkach, gdzie dzienne temperatury mają wynosić około 12-14°C . Na Podhalu nocne spadki temperatur mogą osiągać nawet 3°C, co warto uwzględnić, planując noclegi czy wieczorne aktywności na świeżym powietrzu.

Pogoda na majówkę 2025 – opady deszczu

Zgodnie z prognozą modelu IMGW, podczas długiego weekendu majowego opady deszczu pojawią się w całej Polsce, a ich największe natężenie prognozowane jest na południu kraju. Najwięcej deszczu spadnie na Podhalu. natomiast najmniej opadów przewiduje się w zachodnich regionach. To niezbyt optymistyczna informacja dla osób planujących majówkowy wyjazd w Tatry. Na Podhalu prognozuje się opady rzędu 15-20 mm, w pozostałej części Polski - 10-15 mm.