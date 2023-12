We wtorek wieczorem Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i ich Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy.

Na miejscu był m.in. były premier Mateusz Morawiecki. - Dziękuję, że jesteście tutaj, musimy być razem, musimy bronić przede wszystkim Polski, polskiej suwerenności, polskiej demokracji - powiedział Morawiecki, zwracając się do zebranych.

Według niego, "dzisiejszy dzień jest dniem historycznym". - Rząd Donalda Tuska w sposób całkowicie bezprawny chce pozbawić władz media publiczne tego, co zapewniali przez lata, czyli możliwości przekazywania informacji. Chcą, żeby ich propaganda, taka propaganda jaką sączył TVN, taka propaganda, jaką sączył niemiecki Onet, chcą, żeby taka sama propaganda teraz płynęła z głośników polskiego radia i z odbiorników polskiej telewizji nie pozwólmy na to - mówił Morawiecki.

"Koalicja ośmiu gwiazdek" po pierwsze przyjęła pakt migracyjny, po drugie wbrew jakimkolwiek zasadom konstytucji pozbawia kompetencji pana prezydenta do mianowania sędziów i po trzecie to, co zrobili tutaj z mediami publicznymi, że uchwałą pozbawiają parlament możliwości działania poprzez ustawy, jest kpiną z demokracji, kpiną z narodu polskiego. Nie pozwolimy na to - powtórzył.

"Dyżury" polityków PiS

Politycy PiS od wtorkowego wieczoru przebywają w siedzibie TVP. We wtorek późnym wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. Poinformował również, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów. - Mamy do czynienia z załamaniem się już nie tylko praworządności, ale porządku prawnego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ta władza tak bardzo nie przestrzega konstytucji, że jest pozakonstytucyjna, że konstytucja w tej chwili podlega procesowi, który w naukach prawnych jest nazywanym odwyknieniem, to znaczy przestaje obowiązywać. Nowa władza mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, będzie musiał sobie z tym stanem jakoś poradzić i być może podjąć jakieś daleko idące decyzję - powiedział Kaczyński.

Dodał, że "nie ma żadnych wątpliwości, że Unia Europejska, która tak bardzo interesowała praworządnością w Polsce za naszych rządów, w tej chwili nie zareaguje". - To jest instytucja zupełnie inna niż to, co się w Polsce i wielu innych krajach prezentuje. To jest instytucja głęboko przeżarta korupcją, jeżeli chodzi o lobbing, to bije wszelkie rekordy chyba nawet światowe, a w każdym razie jest blisko tych rekordów i to jest instytucja, która potrzebuje bardzo głębokiej zmiany, ale zupełnie innej, niż ta która jest w tej chwili proponowana, dokładnie w drugą stronę - ocenił Kaczyński.

"Obywatelska manifestacja" na Woronicza

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał w środę na platformie X, że w środę o godz. 20 przy siedzibie TVP na ul. Woronicza odbędzie się "obywatelska manifestacja w obronie wolności słowa". Podobne manifestacje odbywają się przed siedzibami regionalnych oddziałów TVP, m.in. w Poznaniu, Kielcach i Gdańsku.