Pożar sadzy w domu jednorodzinnym

W piątek późnym wieczorem doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym domu jednorodzinnego w Pewli Ślemieńskiej, w związku z czym uwolnił się tlenek węgla. Zostało poszkodowanych osiem osób, w tym szóstka dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Trafili do szpitala z objawami podtrucia. Wszyscy byli przytomni – powiedział Tomasz Kołodziej.

Reklama

Akcja ratunkowa

W akcji ratunkowej uczestniczyło 13 strażaków. Działania ratunkowe trwały ponad dwie godziny i zakończyły się przed północą.