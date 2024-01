Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę w zakładzie produkującym meble w Jankowach w powiecie kępińskim. Służby ratunkowe wezwano do 18-letniego obywatela Ukrainy, którego podczas wykonywanej pracy wciągnęła maszyna służąca do rozdrabniania kawałków drewna. Wiadomo, że nastolatek pracował tam na umowę-zlecenie.

Rębak uciął nastolatkowi nogi

Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy i ratownicy medyczni podjęli działania polegające na uwolnieniu nastolatka z maszyny. Jego obrażenia były bardzo poważne, ponieważ rębak uciął obie nogi do wysokości kolan.

Zawiadomiono inspekcję pracy

Policja wszczęła czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii; o sprawie zawiadomiono też Państwową Inspekcję Pracy w Ostrowie Wlkp. Od ustaleń policji będzie uzależniony kierunek postępowania prokuratury w sprawie. W takich sytuacjach ważne jest odpowiednie zabezpieczenie śladów i dowodów, dokonanie właściwej kwalifikacji - powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.