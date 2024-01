Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w weekend należy spodziewać się "kontynuacji zimy". Meteorolodzy przekazali, że oprócz mrozu pojawią się opady śniegu - zwłaszcza na północy.

W komunikacie synoptycy ostrzegają także przed porywistym wiatrem. Ten będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Dalej czytamy, że miejscami pojawiają się zamieje oraz zamiecie śnieżne.

Pogoda w weekend. Zima uderzy ponownie

IMGW poinformowało także, kiedy należy spodziewać się poprawy pogody. Wiatr osłabnie już w niedzielę. Wtedy też pojawi się więcej słońca.

W piątek jednak należy spodziewać się opadów śniegu. Synoptyk IMGW Kamil Walczak poinformował, że nad morzem niewykluczone są burze.

W tym dniu będzie chłodniej niż w czwartek. Temperatura od minus 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. minus 1 na zachodzie i w centrum, do 2-3 stopni nad morzem. Nieco chłodniej będzie w rejonie Tatr, na Podhalu. Tam w najcieplejszym momencie dnia minus 5 stopni Celsjusza - wskazał synoptyk.

To właśnie w nocy z piątku na sobotę Polska znajdzie pod wpływem kolejnego niżu, który przyniesie silny i porywisty wiatr, na Wybrzeżu. Na północy z kolei zachmurzenie będzie przeważnie duże z opadami śniegu. Może go spaść sporo, lokalnie nawet do 10 cm. Natomiast na południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko w rejonach górskich duże i niewielki śnieg.