Lekkie, stopniowe ocieplenie po fali mrozów nie oznacza odejścia zimy. W najbliższych dniach na termometrach wciąż będą dominować temperatury ujemne. Warto również przygotować się na opady śniegu, a miejscowo – marznącego deszczu. W trakcie weekendu i na początku tygodnia dokuczać może również wiatr, porywisty w górach i w paśmie nadmorskim.

Pogoda na dziś: Sobota ze śnieżną aurą i umiarkowanym wiatrem

IMGW zapowiada już na dziś okresowe opady śniegu – głównie na zachodzie i na północy. Pasmo opadów będzie przesuwać się na wschód. W centrum kraju możliwy deszcz ze śniegiem. Kierujący pojazdami powinni uważać na marznącą mżawkę, która przy ujemnej temperaturze może zamieniać się w gołoledź. Opadom będzie towarzyszyć umiarkowany wiatr, nad morzem umiarkowany i silny – w porywach do 65 km/h. Silne porywy wiatru w wyższych pasmach górskich, w Sudetach i Karpatach. W górach możliwe również zawieje i zamiecie śnieżne.

Nocą opady śniegu na zachodzie i północnym zachodzie. Mieszkańcy wschodnich województw również mogą spodziewać się mocniejszych opadów śniegu z miejscowymi zawiejami i zamieciami. Temperatury min. od -3°C na południowym wschodzie do 1°C na zachodzie, w centrum około 0°C. Nocą z soboty na niedzielę najniższe temp. na południowym wschodzie, do -6°C, w centrum i na zachodzie ok. 1°C.

Prognoza na jutro: W niedzielę przelotnie poprószy

Śnieżna, zimowa aura utrzyma się również w niedzielę. IMGW przewiduje na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu. Wciąż może dokuczać wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami powodujący zamiecie śnieżne. Na termometrach temperatury ujemne, ale bez dotkliwego mrozu. Najchłodniej będzie w dolinach górskich i na wschodzie – ok. -3°C. Mieszkańcy centrum mogą spodziewać się -1°C, na zachodzie i nad morzem termometry pokażą 0°C. W niedzielę najcieplej nad morzem, do ok. 3-2°C.

Co dalej w pogodzie? Początek tygodnia z ochłodzeniem

Przyszły tydzień to kolejne, przelotne opady śniegu. Czeka nas również stopniowe, lekkie ochłodzenie. IMGW przewiduje na poniedziałek temp. minimalne od ok. -9°C – głównie na północy. W centrum temp. na poziomie ok. -4°C, nad morzem -2°C. W ciągu dnia w centrum ok. 1°C. W kolejnych dniach utrzyma się również umiarkowany i słaby wiatr. Nad morzem porywisty – we wtorek silny, w porywach do 75 km/h.

Kolejne dni przyniosą dalszy, stopniowy spadek temperatur. W nocy z wtorku na środę do -13°C w centrum, -8°C na południu kraju, na zachodzie ok. -5°C. Pod koniec tygodnia i w kolejny weekend można spodziewać się powrotu silniejszych przymrozków nocami.