"Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier 'Ela Piorun' od Pierwszej Damy - to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku" - poinformowała KPRP.

"Płuca po pandemii"

Tematem zaplanowanego na 28 stycznia 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Fundacja WOŚP została założona blisko 30 lat temu przez Jurka Owsiaka. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.