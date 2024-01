Informacje w tej sprawie Polskiej Agencji Prasowej przekazała rzeczniczka prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Do tej tragedii doszło w nocy z wtorku na środę w jednym z mieszkań w Ostrowi Mazowieckiej (województwo mazowieckie). Syn razem z ojcem wspólnie spożywali alkohol.

W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do kłótni, podczas której syn wielokrotnie uderzał ojca (...) prawdopodobnie głośnikiem muzycznym - przekazała prokurator Łukasiewicz.

63-latek zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok ustalono, że przyczyną zgonu był wstrząs krwotoczny.

Pijany syn zabił ojca

Śledczy zatrzymali pijanego 32-latka. W chwili zatrzymania miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Do aresztu trafił po tym, jak został przebadany przez lekarzy.

W czwartek mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. 32-latek nie przyznał się do zarzucanego czynu. Podejrzany zeznał jednak, że nie pamięta kłótni z ojcem.

Policja o awanturze domowej podczas libacji

Z kolei rzeczniczka ostrowskiej policji asp. Marzena Laczkowska ujawniła, że mundurowi informacje o tym zdarzeniu otrzymali we wtorek przed północą. To wtedy dyżurny ostrowskiej komendy odebrał telefon od 32-latka, który poinformował, że doszło między nim a jego ojcem do kłótni.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec 32-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi dożywotni pobyt w więzieniu.