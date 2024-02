Nazwa walentynki pochodzi od świętego Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim przypada właśnie 14 lutego. Legenda związana z Walentym i jego ukochaną niesie ze sobą piękną, romantyczną opowieść. To właśnie z tego powodu obchodzimy tego dnia święto miłości i przywiązania.

Skąd się wzięły walentynki?

Według tradycji chrześcijańskiej św. Walenty był biskupem, który w tajemnicy przeprowadzał ceremonie ślubne dla żołnierzy, sprzeciwiając się zakazowi małżeństw wprowadzonemu przez cesarza Klaudiusza II. Cesarz ten zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie, aby mogli całkowicie poświęcić się walce. Decyzja ta była szokiem dla Rzymian, lecz nikt nie ośmielił się sprzeciwić potężnemu władcy.

Św. Walenty, widząc cierpienie zakochanych, którzy nie mogli legalnie brać ślubu, udzielał im w sekrecie sakramentu małżeństwa. Niestety, tajemnica ta wkrótce wyszła na jaw, a cesarz Klaudiusz nakazał stracić Walentego 14 lutego 270 roku. Ten dzień stał się później Dniem Zakochanych, a św. Walenty został jego patronem.

Jednak to dopiero w XIV wieku święto św. Walentego zaczęto jednoznacznie kojarzyć z miłością, głównie za sprawą poematu "Ptasi Sejm" Geoffreya Chaucera, napisanego w 1382 roku. W dziele tym istnieje aluzja do tego, że ptaki dobierają się w pary w dniu świętego Walentego, co stało się symbolem miłości.

W XVIII wieku w Anglii zyskała popularność praktyka wręczania ukochanym prezentów i upominków walentynkowych, włączając w to ręcznie wykonane kartki walentynkowe. To zjawisko przeniknęło później do amerykańskich kolonii, lecz dopiero w latach 40. XIX wieku rozpoczęto komercyjną produkcję kartek walentynkowych w USA. Walentynki jako święto dotarły do Polski stosunkowo niedawno, w latach 90. Od tamtej pory stały się integralną częścią naszej tradycji.

Krótkie życzenia walentynkowe

14 lutego obchodzimy obecnie jako dzień, w którym pragniemy razem z naszym partnerem czy partnerką celebrować naszą miłość. Jeśli zastanawiasz się, jak spędzić walentynki, warto zadbać o to, aby to święto pozostało w naszej pamięci na długo. Wbrew przekonaniom niektórych, prezenty walentynkowe nie są najistotniejszym elementem tego dnia. Najważniejsza jest atmosfera miłości i więzi. Warto z tej okazji także wysłać lub wyrecytować życzenia ukochanej osobie. Oto to krótkie i łatwe do zapamiętania:

Kocham ptaki i obłoki,

kocham cały świat szeroki,

kocham gwiazdy na niebie,

a najbardziej kocham Ciebie!

Kocham twoje ładne oczy.

Kocham kolor twych warkoczy.

Kocham twoją rączkę białą.

Ciebie, miła, kocham całą!

W Dniu Świętego Walentego

masz życzenia z serca mego!

Od początku znajomości

w moim sercu stale gościsz

I zostaniesz tam do końca,

bo to rzecz nieustająca.

Powinno wiedzieć serce Twoje,

jakie jest imię moje.

Ten, kto to pisze, jest Ci dobrze znany,

ten, kto to czyta, jest stale kochany!

Słońce nauczyło mnie marzyć,

gwiazdy miłością darzyć,

deszcz nauczył mnie szlochać,

a ty nauczyłaś mnie kochać!

Ślę Ci moją walentynkę,

zrób więc do mnie słodką minkę,

daj buziaka albo dwa

i niech nasza miłość trwa.

Śmieszne życzenia na Walentynki

Poniżej znajdziecie także śmieszne życzenia, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy ukochanej osoby. A co oprócz życzeń? Romantyczna kolacja przy świecach zawsze jest dobrym pomysłem. Szczególnie zadowoli pary, które cenią sobie radość płynącą ze wspólnego posiłku. Niekoniecznie trzeba wybierać się do drogiej restauracji.

Można razem przygotować coś smacznego, ubrać się elegancko i spędzić wieczór przy stole i świetle świec. Aby stworzyć jeszcze bardziej romantyczną atmosferę, można ozdobić swoje wnętrze walentynkowymi dodatkami. Walentynki są doskonałą okazją, aby zatrzymać się na chwilę w codziennym pędzie i poświęcić więcej czasu ukochanej osobie.

14-luty to fajny dzień, bo każdemu buziaka ślę

i na Ciebie przyszła kolej serce bije coraz mocniej.

Mam dla ciebie walentynkę,

bo Cię kocham jak kwaśną cytrynkę!

Choć nie jestem milionerem,

choć nie jeżdżę Land Roverem.

Chociaż rzadko pijam whisky,

nie wyglądam jak Olbrychski.

Chociaż nie używam Ace,

ani ubrań od Versace.

W piłkę nie gram jak Gadocha,

to nad życie Ciebie kocham!

Abra Kadabra,

Sim Sala Bim,

On się zakochał,

A ona w nim.

Abra Kadabra,

Hokus Pokus,

Świat jest pełen,

Miłosnych pokus.

Ten skromny widoczek,

Dla pięknych Twych oczek.

Na Świętego Walentego,

W dniu zakochanego.

Czytając, choć pomyśl przez chwile,

Że ten, co wysyła.

Wspomina i kocha cię mile.

Czary mary, Czary mary!

Dziś Amorek strzela w pary!

Para, w którą nie trafi - kochać nie potrafi.

Gdy wceluje w jakąś parę - Ta para lubi się w miarę.

Gdy wceluje w parę razy dwa - To zakocha się niedługo w sobie para ta.

Amor w moje serce celował

i mnie dla Ciebie upolował

Moja słodka dziewczynko,

czy zechcesz być moją walentynką?