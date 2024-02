W Polsce walentynki obchodzimy od lat 90. XX wieku. Celebrowanie Święta Zakochanych to zwyczaj, który upowszechnił się u nas jako jeden z zachodnich trendów. Z tej okazji obdarowujemy się karteczkami oraz wysyłamy sobie życzenia. Niektóre osoby przygotowują mniej lub bardziej bogate prezenty na Walentynki dla swoich drugich połówek. Kobiety tradycyjnie dostają czerwone róże, które uważa się za symbol miłości.

Reklama

Krótkie życzenia walentynkowe do SMS-a ー zabawne wierszyki dla znajomych i rodziny

Święto Zakochanych wcale nie oznacza, że 14 lutego składamy życzenia wyłącznie swojej partnerce lub partnerowi. Zabawne wierszyki na Walentynki można wysłać również koleżance lub koledze, którym chcemy okazać swoją sympatię. Takie niezobowiązujące życzenia składamy także rodzicom lub rodzeństwu. Poniżej garść inspiracji.

Za wszystkie wspólne chwile, które były bardzo miłe, za lody razem zjedzone i przygody szalone, chcę ci podziękować dziś i powiedzieć, że jesteś słodki jak miś!

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, z jakiej okazji ta walentynka, to przecież dzisiaj jest czternastego, święto każdego zakochanego!

Dla ciebie kwiatuszek, sześć małych serduszek, jeszcze cztery robaczki i trzy słodkie buziaczki.

Te życzenia Ci przesyła Walentynka pewna miła. W dniu tak pięknym i wspaniałym, życzę Tobie sercem całym, dużo szczęścia i radości, niekończącej się miłości.

Na Świętego Walentego, samych pięknych chwil, by każdy dzień był dla Ciebie szaloną i niezapomnianą przygodą.

Reklama

Dlaczego obchodzimy walentynki?

Choć Walentynki są najhuczniej obchodzone w Stanach Zjednoczonych, święto wcale nie wywodzi się z Ameryki. Co ciekawe, jego początki sięgają starożytnego Rzymu. 14 i 15 lutego czczono Junonę, która była opiekunką życia kobiet oraz Fauna, czyli boga przyrody. Walentynki były w dawnych czasach określane jako Luperkalia, czyli święto płodności. W czasach starożytnych chłopcy wypisywali na kartkach imiona dziewczyn, które wzbudzały ich zainteresowanie. Kartki umieszczano w urnach, a następnie każdy losował swoją parę. Luperkalia obchodzono aż do V wieku.

Po tym czasie święto zostało zastąpione przez papieża Gelazego I obchodami liturgicznymi na cześć św. Walentego, czyli patrona zakochanych. To właśnie od jego imienia wzięła się nazwa Walentynki. Patron był biskupem, który udzielał potajemnych ślubów. Za jego czasów obowiązywało prawo, zgodnie z którym mężczyźni w wieku od 18 do 37 lat nie mogli wchodzić w związki małżeńskie, gdyż byli potrzebni w szeregach wojskowych. Gdy panujący wtedy cesarz Klaudiusz II Gocki dowiedział się o zdradzie biskupa, wtrącił Walentego do więzienia i skazał na śmierć.

Według legendy mężczyzna zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem jego miłości odzyskała wzrok. Dzień egzekucji Walentego nastąpił właśnie 14 lutego. Biskup zostawił na pamiątkę liścik dla swojej ukochanej. To prawdopodobnie stąd wzięły się później karteczki walentynkowe.