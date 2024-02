Środa Popielcowa, czyli Popielec. Znaczenie

ŚrodaPopielcowa, znana również jako Popielec lub WstępnaŚroda, to chrześcijańskie święto, które rozpoczyna okres WielkiegoPostu. Popielec ma charakter pokutny, ma przypominać o nietrwałości życia, zachęcając wiernych do pokuty i nawrócenia.

Podczas ŚrodyPopielcowej w kościołach katolickich odprawiane jest specjalne nabożeństwo, podczas którego wierni otrzymują na czole znak popiołu w kształcie krzyża. Znak ten ma symbolizować ulotność życia oraz zachęcać do refleksji, pokuty i nawrócenia. Łączone jest to ze słowami duchownego: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz". Popiół wykorzystywany we mszy w Popielec pochodzi z palmy poświęconej podczas ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej – czyli niedzieli poprzedzającej Wielkanoc w roku ubiegłym.

Reklama

Reklama

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Kiedy przypada?

Popielec zawsze przypada w środę i rozpoczyna Wielki Post. Cały okres Wielkiego Postu w religii katolickiej jest czasem refleksji i praktyk duchowych, takich jak modlitwa, post i jałmużna. Ma to być czas przygotowania na liturgiczne obchody Świąt Wielkiej Nocy. Wielki Post trwa 40 dni.

ŚrodaPopielcowa przypada 46 dni przed Wielkanocą, co zazwyczaj mieści się między 4 lutego a 10 marca. W 2024 roku Wielkanoc będzie obchodzona 7 kwietnia, dlatego Środa Popielcowaw tym roku przypada w dniu 14 lutego.

Czy w Środę Popielcową trzeba iść na mszę?

Popielec to święto, w które wielu katolików decyduje się wziąć udział w Eucharystii ze względu na jej pokutny charakter i duże znaczenie w okresie przygotowania do Wielkanocy. Jednak ŚrodaPopielcowa nie należy do świąt nakazanych – a to oznacza, że nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu.

Czy w Środę Popielcową obowiązuje post?

W Popielec wiernych obowiązuje ścisły post. Zgodnie z KodeksemPrawaKanonicznego katolicy powinni nie tylko zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale także zmniejszyć ilość spożywanego pokarmu. Przy czym warto pamiętać, że prawo o poście dotyczy osoby w wieku od 18 lat do rozpoczęcia 60. roku życia. Natomiast wstrzemięźliwość dotyczy wszystkich wiernych w wieku powyżej 14 lat.