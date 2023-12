Co to jest święto nakazane? Z czego wynika obowiązek uczestnictwa we mszy świętej?

Święta nakazane w Kościele katolickim, nazywane także obowiązkowymi, oznaczają takie świąteczne dni w roku, w których wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej. Ponadto powinni powstrzymywać się wówczas od wykonywania prac, które nie są konieczne. Zaniedbanie tego obowiązku – bez uzasadnionej przyczyny – uznaje się w Kościele katolickim za grzech ciężki. Obowiązek przestrzegania świąt nakazanych wynika z Kodeksu Prawa Kanonicznego, a dokładnie jego kanonów od 1246 do 1248.

Zgodnie z kanonem 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w dzień świąteczny lub wieczorem dnia poprzedzającego święto. W przypadku, kiedy wierni z uzasadnionych przyczyn nie mogą uczestniczyć we mszy świętej lub przebywają w miejscu, w którym nie ma takiej możliwości, Kościół katolicki zaleca, aby poświęcili tego dnia czas na inny rodzaj modlitwy.

Święta nakazane w 2024 roku. Lista

Przed nami nowy rok. W związku z tym warto wiedzieć, kiedy w Polsce wypadają święta nakazane w 2024 roku. Na początek należy wspomnieć, że w Kościele katolickim wszystkie niedzielew roku są świętami nakazanymi, w czasie których należy uczestniczyć we mszy świętej.

Poniżej lista pozostałych świąt nakazanych w 2024 roku:

1 stycznia (poniedziałek) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki ,

(poniedziałek) - Uroczystość , 6 stycznia (sobota) - Trzech Króli , czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego,

(sobota) - , czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego, 31 marca (niedziela) - Wielkanoc ,

(niedziela) - , 12 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie ,

(niedziela) - , 19 maja (niedziela) - Zielone Świątki , czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,

(niedziela) - , czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 30 maja (czwartek) - Boże Ciało , czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

(czwartek) - , czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 15 sierpnia (czwartek) - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ,

(czwartek) - Uroczystość , 1 listopada (piątek) - Uroczystość Wszystkich Świętych ,

(piątek) - Uroczystość , 25 grudnia (środa) - Boże Narodzenie, czyli Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Te dni nie są już świętami nakazanymi

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że zgodnie z dekretem dotyczącym świąt zniesionych Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 roku świętami nakazanymi przestały być:

Uroczystość świętego Józefa (19 marca),

(19 marca), Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),

(29 czerwca), Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).

Nie tylko święta nakazane 2024. Inne ważne święta

W Kościele katolickim obchodzi się również szereg świąt, w czasie których nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej, jednak wierni są do tego zachęcani. Należą do nich: