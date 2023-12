Kiedy odbywa się kolęda?

Księża odwiedzają wiernych najczęściej w okresie od 27 grudnia do 2 lutego. Wizyty duszpasterskie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Jednak nie zawsze w tym czasie wierni są w domach z powodu codziennych obowiązków. Warto dodać, że katolicy nie mają obowiązku przyjmowania księdza z wizytą.

Kolęda 2023/2024. Przebieg wizyty duszpasterskiej

Celem kolędy jest wspólna modlitwa księdza z parafianami, poświęcenie domu i pobłogosławienie na nowy rok. Duchowni mogą w tym czasie poznać swoich wiernych oraz porozmawiać z nimi o sprawach codziennych i sprawach dotyczących życia parafii. Podczas wizyty wierni często proponują duchownemu wspólny posiłek. Po zakończonej wizycie gospodarz odprowadza księdza do następnego domu. Na pamiątkę wizyty otrzymujemy obrazki z wizerunkami świętych albo broszury parafialne.

Jak przygotować się na wizytę księdza?

Kolęda przebiegnie sprawnie, jeśli się do niej dobrze przygotujemy. W zależności od parafii – to księża udostępniają grafik wizyt duszpasterskich albo to my sami musimy zapisać się na listę udostępnioną w parafii. Przed wizytą księdza powinno się zadbać o porządek w domu i założyć odpowiedni, wizytowy strój. Podczas wizyty zadbajmy o to, by telewizor, radio, telefon i inne urządzenia były wyciszone i nie zakłócały modlitwy.

Zdarza się, że księdzu podczas kolędy towarzyszą ministranci. Miłym gestem będzie przygotowanie dla nich słodyczy i drobnej ofiary za zaśpiewanie kolędy.

Co postawić na stole podczas kolędy?

Podczas kolędy stół, w pokoju, w którym będziemy przyjmować księdza, powinien być nakryty białym obrusem. Na stole powinno się postawić:

wodę święcona, a jeśli jej nie mamy to woda z kranu (podczas kolędy ksiądz może pobłogosławić wodę)

kropidło albo poświęcona w Niedzielę Palmową palma

krzyż

świeczki (powinny być zgaszone, ponieważ to ksiądz zapala je przed rozpoczęciem modlitwy)

Biblię.

Kolęda. Jaką ofiarę dać księdzu?

Podczas wizyty duszpasterskiej parafianie mogą złożyć dobrowolną ofiarę na cele Kościoła. Tradycyjnie ofiarę przekazuje się księdzu w kopercie. Wysokość ofiary zależy od uznania wiernych, a najczęściej kształtuje się na poziomie około 100 zł. Warto dodać, że niektóre parafie wprowadziły zakaz dawania pieniędzy księdzu podczas kolędy, a jeśli parafianie chcą złożyć ofiarę, mogą zrobić to w niedzielę na tacę.