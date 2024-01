Świąteczny nastrój powoli opada… tak samo, jak igły w świerkach lub jodłach, które przed Bożym Narodzeniem stroiliśmy w naszych domach. Niektórzy rozebrali swoje drzewka zaraz po Nowym Roku, a inni czekali do uroczystości Trzech Króli. Sprawdzamy, co mówi tradycja o tym, do kiedy można trzymać w domu choinkę.