Dlaczego księża chodzą po kolędzie?

Przeprowadzanie wizyt duszpasterskich, czyli tzw. chodzenie po kolędzie, to obowiązek, jaki na księży nakłada prawo kanoniczne. Jest to zbiór przepisów obowiązujących członków kościoła oraz regulujących funkcjonowanie jego instytucji. W kodeksie kanonicznym mamy tzw. kanony (na podobnej zasadzie, jak w prawie świeckim są artykuły).

W kanonie 529 paragrafie 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy, że "Pragnąc, dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując.(…)"

Reklama

Reklama

Wizyty duszpasterskie z reguły odbywają się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ofiary składane przy tej okazji przez wiernych na kościół to kwestia zwyczaju. Poszczególne parafie informując o programie kolędy na dany rok, co do zasady nie wspominają o konieczności złożenia datków. Jeżeli wątek ofiar pieniężnych jest poruszany, to najczęściej w kontekście tego, na co datki wiernych zostaną przeznaczone. Zdarza się, że w jakiejś parafii pojawiają się jednak prośba o datki w konkretnej kwocie. Najczęściej budzi to kontrowersje.

Ile wypada dać do koperty w czasie kolędy?

Na pytanie o to, jaką kwotę powinno się włożyć do koperty w czasie wizyty duszpasterskiej, nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Osoby przyjmujące księży w publicznych sondach często odpowiadają, że "złożą ofiarę w takiej kwocie, na jaką ich stać". Ewentualnie, że "podzielą się tym, co mają". Jeśli padają konkretne kwoty, to w ostatnim czasie najczęściej jest to 50-100 zł.

Ofiary wiernych w czasie kolędy. Co mówią badania?

Z badań przeprowadzonych w grudniu 2022 r. na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że księdza po kolędzie planowało wtedy przyjąć 57 proc. ankietowanych. Osoby te najczęściej deklarowały, że włożą do koperty do 50 zł. Tę kwotę wskazało 28 proc. badanych. Co czwarty ankietowany stwierdził, że będzie to kwota do 100 zł. A jak to wygląda w szczegółach?

8 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie złoży żadnego datku,

10 proc. planowało przekazać do 20 zł,

28 proc. – do 50 zł,

25 proc. – do 100 zł,

6 proc. – złoży datek w przedziale od 101 do 200 zł,

1 proc. – w przedziale od 201 do 500 zł,

22 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie dla Wirtualnej Polski przeprowadził Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 2-4 grudnia 2022 roku metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1071 osób w wieku od 18 lat wzwyż. W informacji o badaniu nie wskazano, że jest ono reprezentatywne.