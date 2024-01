Święto Trzech Króli i tradycyjne orszaki

Orszaki Trzech Króli są rodzajem ulicznych jasełek, w których wspólnie biorą udział aktorzy i widzowie. Scenariusz oparty został na znanej z Ewangelii według świętego Mateusza historii o Trzech Mędrcach ze Wschodu prowadzonych przez gwiazdę i przybywających do Betlejem, gdzie ukłonili się Dzieciątku Jezus i złożyli mu dary. W czasie barwnych korowodów ich uczestnicy również zmierzają do stajenki, aby tam oddać hołd Synowi Bożemu. Na swoich głowach mają zazwyczaj papierowe korony, a w rękach trzymają śpiewniki z kolędami.

Tradycja organizowania Orszaków Trzech Króli w Polsce jest stosunkowo młoda. Pierwszy tego typu barwny korowód zorganizowano w Warszawie w 2009 roku. Zwyczaj ten szybko dotarł do innych miast i miasteczek w Polsce, a nawet na świecie. Obecnie orszaki organizowane są w ponad 800 miejscowościach.

Wrocław: Orszak Trzech Króli 2024. Trasa

Od 2011 roku Orszak Trzech Króli odbywa się we Wrocławiu i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. W tym roku organizatorzy proponują uczestnikom w stolicy Dolnego Śląska przejście tradycyjną trasą. Zorganizowali również pewne nowości.

W sobotę 6 stycznia 2024 roku o godzinie 12:30 rozpocznie się we Wrocławiu Orszak Trzech Króli. Tradycyjnie wyruszy z Mostu Tumskiego na Ostrowie Tumskim w kierunku rynku. Przejdzie ulicą świętej Jadwigi i Mostem Piaskowym, a dalej ulicami: Piaskową, świętej Katarzyny i Oławską. Na wrocławskim rynku zaplanowano uroczysty pokłon Trzech Króli, w czasie którego złożą oni Dzieciątku Jezus swoje dary w postaci złota, kadzidła i mirry. Po tym wydarzeniu odbędzie się jeszcze koncert.

Orszak Trzech Króli we Wrocławiu. Nowości

We wrocławskim orszaku bierze udział kilkuset aktorów, którzy wcielają się w rolę m.in. Maryi, Józefa, Trzech Króli, aniołów, pastuszków i rycerzy. Obecny jest również Wrocławski Latarnik, który zapala latarnie na Ostrowie Tumskim.

W tym roku organizatorzy Orszaku Trzech Króli we Wrocławiu przewidzieli jednak pewne nowości. Zaplanowali pojawienie się na nim nowych postaci, również odgrywanych przez aktorów. W związku z tym pojawić ma się Mały Dobosz – chłopiec, który grą na bębenku ma zachęcać ludzi do czynienia dobra oraz motywować ich do wzięcia udziału w Orszaku. Przejdzie on obok Gwiazdora. Kolejną postacią ma być święty Franciszek, którego obecność nie jest przypadkowa. W tym roku mija 800 lat od wybudowania przez niego pierwszej szopki betlejemskiej. We wrocławskim Orszaku Trzech Króli wezmą również udział aktorzy wcielający się w rolę członków rodziny Ulmów, którzy zostali beatyfikowani w ubiegłym roku. Organizatorzy chcą w ten sposób inspirować wszystkich do świętości i podkreślić znaczenie rodziny.