6 stycznia: Święto Trzech Króli

6 stycznia obchodzone jest święto Trzech Króli, nazywane również Uroczystością Objawienia Pańskiego, które nawiązuje do historii opisanej w Ewangelii według świętego Mateusza. Mowa w niej o trzech królach, których gwiazda betlejemska zaprowadziła do Betlejem. Tam znaleźli Dzieciątko Jezus, któremu oddali pokłon i złożyli dary – złoto, kadzidło i mirrę.

Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu miastach w Polsce i na świecie 6 stycznia organizowane są uliczne jasełka pod nazwą Orszaku Trzech Króli. W ich trakcie trzech monarchów wraz z mieszkańcami miejscowości i turystami podąża do betlejemskiej stajenki. W czasie przemarszu śpiewają kolędy, a na głowach mają papierowe korony.

Orszak Trzech Króli w Krakowie

W 2024 roku w Krakowie Orszak Trzech Króli przejdzie już po raz czternasty. Tradycyjnie składać się będzie z trzech członów wędrujących osobnymi trasami i spotykających się na Rynku Głównym. Wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę 6 stycznia.

Orszakowi Trzech Króli w Krakowie – podobnie jak w latach ubiegłych – towarzyszyć będzie zbiórka na rzecz projektu mieszkaniowego skierowanego do osób bezdomnych i prowadzonego przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

Kraków: Orszak Trzech Króli 2024. Trasa

Orszak zielony (azjatycki) wyruszy jako pierwszy już przed godziną 10:00 z salezjańskiego Parku Wioski Świata, znajdującego się przy ulicy Tynieckiej i uda się do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej, gdzie weźmie udział we mszy świętej. Następnie ok. godziny 11:00 uda się w dalszą drogę i przejdzie: ul. Bałuckiego – przez Rynek Dębnicki – Most Dębnicki – ul. Retoryka – ul. Garncarską – ul. Studencką do kościoła św. Anny. Przed nim orszak skręci w Planty i ulicą Szewską przejdzie do Rynku Głównego.

Orszak niebieski (afrykański) rozpocznie swój przemarsz ok. godziny 11:00 z Placu Matejki i skieruje się pod Barbakan, gdzie odegrana zostanie pierwsza scena jasełkowa z udziałem Króla Afrykańskiego i strażników króla Heroda, którzy będą bronić dostępu do miasta. Następnie orszak przejdzie ulicą Floriańską, a przed kościołem Mariackim skręci w lewo na plac Mariacki i następnie na Mały Rynek, gdzie będzie miała miejsce kolejna scena jasełkowa – spotkanie Króla Afrykańskiego z Herodem. Po tym wydarzeniu orszak skieruje się na Rynek Główny.

Orszak czerwony (europejski) rozpocznie się ok. godziny 11:00 pod katedrą na Wawelu od jasełkowej sceny przywitania Króla Europejskiego. Następnie Orszak Trzech Króli w Krakowie przejdzie ulicami Droga do Zamku i Grodzką w kierunku Rynku Głównego.

Trzy człony Orszaku Trzech Króli w Krakowie spotkają się o godzinie 12:00 na Rynku Głównym, a dokładnie pod sceną znajdującą się w okolicach wieży ratuszowej. To tam będzie miał miejsce uroczysty pokłon, który królowie złożą Dzieciątku Jezus. Jeszcze przed tym wydarzeniem – już od godziny 11:00 – na scenie występować będą krakowscy artyści, którzy zaśpiewają polskie kolędy i pastorałki.