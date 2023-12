Najpiękniejsze polskie kolędy

Świąteczne melodie zazwyczaj słyszymy już pod koniec listopada. Są to jednak najczęściej piosenki świąteczne - zarówno polskie jak i zagraniczne. Kolędy, czyli utwory o charakterze religijnym, śpiewamy często dopiero w okresie Bożego Narodzenia. Polska tradycja jest w tym zakresie bardzo bogata. Istnieje ponad 500 kolęd i pastorałek. Spośród nich jednak zaledwie niewielka część cieszy się popularnością i jest śpiewana co roku. Przypominamy te najpiękniejsze polskie kolędy.

W okresie Bożego Narodzenia możemy usłyszeć je w kościołach, galeriach handlowych, telewizji i przy świątecznym stole. Ich śpiewanie to ważny element polskiej tradycji. W wielu rodzinach istnieje zwyczaj wspólnego kolędowania. Dzięki temu najpiękniejsze polskie kolędy znają już najmłodsi.

Kolęda 1: Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje:

Pan niebiosów obnażony.

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony:

Wzgardzony okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiami?

Bóg porzucił szczęście swoje,

Wszedł między lud ukochany,

Dzieląc z nim trudy i znoje,

Niemało cierpiał, niemało,

Żeśmy byli winni sami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,

Żłób Mu za kolebkę dano.

Cóż jest, czym był otoczony?

Bydło, pasterze i siano;

Ubodzy! Was to spotkało,

Witać Go przed bogaczami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Potem i króle widziani

Cisną się między prostotą,

Niosąc dary Panu w dani:

Mirrę, kadzidło i złoto;

Bóstwo to razem zmieszało

Z wieśniaczymi ofiarami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami!

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Kolęda 2: Cicha noc

Cicha noc, święta noc,

pokój niesie ludziom wszem

a u żłobka Matka Święta

czuwa sama uśmiechnięta,

nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,

pastuszkowie od swych trzód

biegną wielce zadziwieni,

za anielskim głosem pieni,

gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,

narodzony Boży Syn,

Pan wielkiego majestatu,

niesie dziś całemu światu

odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,

jakiż w tobie dzisiaj cud,

w Betlejem Dziecina święta

wznosi w górę swe rączęta

błogosławi lud.

Kolęda 3: Do szopy, hej pasterze

Do szopy, hej pasterze,

Do Szopy, bo tam cud!

Syn Boży w żłobie leży,

by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana,

to Dziecię to nasz Bóg,

Witajmy swego Pana;

wdzięczności złóżmy dług.

Ref.: Śpiewajcie…

O Boże niepojęty, kto

pojmie miłość Twą?

Na sianie wśród bydlęty,

masz tron i służbę swą.

Ref.: Śpiewajcie…

Jezuniu mój najsłodszy,

Tobie oddaję się.

O skarbie mój najdroższy,

racz wziąć na własność mnie.

Ref.: Śpiewajcie…

Kolęda 4: Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,

Wesoła nowina.

Że Panna czysta, że Panna czysta

Porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,

nas oswobodzi, Anieli grają,

Króle witają, Pasterze śpiewają,

bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna,

Dzieciątko piastuje.

I Józef święty, I Józef święty,

Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi…

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,

Panna Syna rodzi,

Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,

Ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi…

I trzej Królowie, i trzej Królowie,

Od wschodu przybyli,

I dary Panu, i dary Panu,

Kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi…

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,

Przywitać Jezusa,

Króla nad królami, Króla nad królami,

Uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi…

Kolęda 5: Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,

Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,

Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,

Gloria, gloria….

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,

Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,

Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,

Gloria, gloria…

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,

W pieluszki powite, w żłobie położone;

Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.

Gloria, gloria…

Kolęda 6: Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,

Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.

Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,

Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,

Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,

Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.

Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,

Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,

Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,

Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!

Kolęda 7: Jezus malusieńki

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,

Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,

W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,

Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli

Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:

o mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje

Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,

dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę

Kolęda 8: Lulajże Jezuniu

Lulajże Jezuniu, moja perełko,

Lulaj ulubione me pieścidełko.

Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!

A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki,

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże, Jezuniu…

Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,

Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

Lulajże, Jezuniu…

My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,

Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.

Lulajże, Jezuniu…

Kolęda 9: Mizerna, cicha stajenka licha

Mizerna, cicha, stajenka licha,

Pełna niebieskiej chwały,

Oto leżący, przed nami śpiący

W promieniach Jezus mały.

Nad Nim Anieli w locie stanęli

I pochyleni klęczą

Z włosy złotymi, z skrzydły białymi,

Pod malowaną tęczą.

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie,

Cały świat orzeźwiony;

Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,

Bóg-Człowiek tu wcielony.

I oto mnodzy ludzie ubodzy

Radzi oglądać Pana,

Pełni natchnienia, pewni zbawienia,

Upadli na kolana.

Kolęda 10: Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki!

Powitajmy maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,

od Patryarchów czekany.

Od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj, Jezu nam zjawiony;

witaj, dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie.

O szczęśliwi pastuszkowie,

któż radość waszą wypowie!

Czego Ojcowie żądali,

wyście pierwsi oglądali.

O Jezu, nasze kochanie,

czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo,

i wyniszczasz swoje Bóstwo?

Miłości to Twojej dzieło

z miłości początek wzięło.

Byś nas zrównał z Aniołami,

poniżasz się między nami.

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.

niech Cię kochamy nad życie;

niech miłością odwdzięczamy

miłość, której doznawamy.

Święta Panno, Twa przyczyna

niech nam wyjedna u Syna,

by to Jego narodzenie

zapewniło nam zbawienie.

Kolęda 11: Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Ref: Chwała na wysokości,

chwała na wysokości,

a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie, z serca ochotnego, o Boże!

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

których oni nie słyszeli, jak żywi.

I Anieli gromadami pilnują,

Panna czysta wraz z Józefem piastują.

Poznali Go Mesjaszem być prawym,

narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy

i z całego serca wszyscy kochamy.

Kolęda 12: Triumfy Króla Niebieskiego

Triumfy Króla niebieskiego

Zstąpiły z nieba wysokiego.

Pobudziły pasterzów,

Dobytku swego stróżów,

Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

Chwała bądź Bogu w wysokości,

A ludziom pokój na niskości.

Narodził się Zbawiciel,

Dusz ludzkich Odkupiciel,

Na ziemi, na ziemi, na ziemi.

Zrodziła Maryja Dziewica

Wiecznego Boga bez rodzica,

By nas z piekła wybawił,

A w niebieskich postawił.

Pałacach, pałacach, pałacach.

Pasterze w podziwieniu stają,

Triumfu przyczynę badają,

Co się nowego dzieje,

Że tak światłość jaśnieje.

Nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą.

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,

Swej trzody w polu odbieżeli,

Śpiesząc na powitanie

Do Betlejemskiej stajni.

Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.

Niebieskim światłem oświeceni,

pokornie przed nim uniżeni,

Bogiem Go być prawdziwym

z serca afektem żywym.

Wyznają, wyznają, wyznają.

I które mieli z sobą dary

Dzieciątku dają na ofiary:

przyjmij, o Narodzony

nas i dar przyniesiony.

Z ochotą, z ochotą, z ochotą.

Kolęda 13: Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pośpieszajcie,

Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,

Z wszystkimi znaki, danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,

A witając zawołali,

Z wielkiej radości.

"Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,

Tyle tysięcy lat wyglądany!

Na Ciebie króle, prorocy,

Czekali, a Tyś tej nocy –

Nam się objawił".

I my czekamy na Ciebie, Pana,

A skoro przyjdziesz na głos kapłana.

Padniemy na twarz przed Tobą,

Wierząc, żeś jest pod osłoną,

Chleba i wina.

Kolęda 14: W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży

Kolędować Małemu?

Jezusowi, Chrystusowi,

Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie,

Jemu wdzięcznie przygrywajcie,

Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami

za wami pośpieszymy.

A tak tego Maleńkiego

Niech wszyscy zobaczymy:

Jak ubogo narodzony,

Płacze w stajni położony,

Więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy

Zabrzmi świat w wesołości.

Że posłany, nam jest dany

Emanuel w niskości.

Jego tedy przywitajmy,

Z Aniołami zaśpiewajmy:

"Chwała na wysokości".

Witaj, Panie, cóż się stanie

Że rozkosze niebieskie,

Opuściłeś, a zstąpiłeś

Na te niskości ziemskie.

"Miłość moją to sprawiła,

By człowieka wywyższyła,

Pod nieba empirejskie".