Boże Narodzenie 2023: Proste i krótkie życzenia świąteczne

Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez choinki czy prezentów. Podobnie zresztą jak bez świątecznych życzeń. To dzięki nim przekazujemy naszym najbliższym – rodzinie i znajomym – wszystko, co najlepsze. To właśnie one są jednym z nieodłącznych elementów tradycji. Składamy je sobie przede wszystkim łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole. W tym szczególnym momencie – jedynym takim w roku – zapominamy o wszelkich kłótniach i różnicach, a myślimy przede wszystkim o tym, co łączy nas z najbliższymi. Poprzez życzenia świąteczne – proste i krótkie słowa lub też dłuższą wypowiedź – pokazujemy im, jacy są dla nas ważni oraz jak pragniemy ich zdrowia i pomyślności.

Życzenia świąteczne 2023 idealne do wysłania SMS-em

Nie zawsze jednak mamy okazję złożyć życzenia świąteczne osobiście. Czasami jesteśmy daleko od tych, którzy są dla nas najważniejsi. Wówczas niektórzy z nas kultywują piękną tradycję wysyłania kartek świątecznych z życzeniami za pośrednictwem poczty. Inni natomiast korzystają w tym wypadku z nowoczesnych narzędzi takich jak e-mail, sms, a przede wszystkim – coraz popularniejsze w ostatnich latach – komunikatory. W każdej z tych form najlepiej sprawdzają się życzenia świąteczne proste i krótkie – idealne do wysłania. W kilkunastu słowach oddają one istotę Bożego Narodzenia, radości z tego czasu i tego, co chcemy powiedzieć naszym najbliższym. Ukazują nasze codzienne pragnienia i marzenia.

Proste i krótkie życzenia świąteczne będą idealne do wysłania zarówno do siostry jak i do przyjaciółki. Do wyboru mamy wiele ich rodzajów. Jedne są poważne i wzruszające, a inne - radosne i rozbawiające do łez. Treść życzeń dobrać musimy do osoby, do której je wysyłamy. Powinny do niej pasować i odpowiadać jej charakterowi. Komuś, kto twardo stąpa po ziemi, zdecydowanie lepiej będzie wysłać rozważne i eleganckie życzenia świąteczne. Natomiast dla kogoś z poczuciem humoru idealne do wysłania będą proste i krótkie życzenia świąteczne - koniecznie z żartobliwym elementem.

Proste i krótkie życzenia świąteczne 2023. Idealne do wysłania dla najbliższych

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi, zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, niechaj nic, co dobre, Was w życiu nie minie.

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia. Jest taka moc, co smutek w radość przemienia. Jest taka siła, co spełnia marzenia. To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, że każdy wszystko usłyszy: i sanie w obłokach mknące i gwiazdy na dach spadające. A wszędzie to ufne czekanie. Czekajmy - dziś cud się stanie.

Wyszeptane w biegu, zapisane w śniegu, złożone przy choince... niech się spełnią wszystkie! Te dalekie i bliskie, bo wszystkie życzenia są przecież do spełnienia.

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.

O wigilijnej porze cieszy się każdy, kto tylko może. Z tej też doniosłej okoliczności, życzę Wam szczęścia oraz miłości.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia. Ciepła, wiary i życzliwości, życzę Ci łącząc wyrazy miłości.

Życzenia świąteczne 2023 idealne do wysłania. Proste i krótkie

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia – pełnych wzruszeń i dobrych chwil. A Nowy Rok niech będzie początkiem spełnienia marzeń.

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą czasem pełnym ciepła, radości i miłości. Niech otulą Wasze serca spokojem. Niezapomnianych chwil w gronie najbliższych, pełnych wzruszeń i uśmiechów. Wesołych Świąt!

W noc wigilijną, w blasku świec, melodia kolęd płynie w mrok. Niech Wam przyniesie radości moc i wiele szczęścia w Nowy Rok…

Choć los rzucił Cię daleko stąd, w myślach z Tobą będę. Na odległość życzę Ci Wesołych Świąt w sercu śląc kolędę.

Życzenia świąteczne są jak gwiazdy na niebie - nigdy nie jest ich za wiele! Wesołych Świąt i mnóstwo magicznych, wyjątkowych chwil w Nowym Roku!

W Święta Bożego Narodzenia, niech każda gwiazda na niebie przyniesie ukojenie, a światło choinki oświetli ciemne zakamarki serca. Niech wzruszenia płyną jak kolędowy śpiew, pełen spokoju i miłości.

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele uderzą dzwony, przyjmijcie gorące życzenia radości, a w Nowym Roku szczęścia, zdrowia i pomyślności.