Boże Narodzenie 2023: Krótkie i śmieszne życzenia świąteczne

Boże Narodzenie pełne jest rodzinnego ciepła, szczęścia i radości ze spotkań z najbliższymi. To czas, w którym nie tylko obdarowujemy się prezentami kupowanymi z myślą o wywołaniu uśmiechu na twarzach. To też chwile, w których przekazujemy najważniejszym dla nas osobom, jak ważne są w naszym życiu i jak wiele dobrego im życzymy.

Życzenia świąteczne możemy przekazać na wiele sposobów i w różnych formach. Oczywiście najlepiej, jeśli mamy możliwość złożyć je osobiście. Nic przecież nie może równać się słowom wypowiedzianym bezpośrednio do drugiej osoby. Słowom, którym towarzyszy szczere spojrzenie w oczy i czuły uścisk. Nie zawsze jednak mamy możliwość spotkania się z całą naszą rodziną czy wszystkimi znajomymi w czasie Bożego Narodzenia. Pozostaje nam wówczas przesłanie świątecznych życzeń. Coraz rzadziej korzystamy przy tym z tradycyjnych kartek bożonarodzeniowych. Chętniej za to wysyłamy krótkie i śmieszne życzenia świąteczne za pomocą licznych komunikatorów w naszych telefonach.

Komu wysłać krótkie i zabawne życzenia świąteczne?

Szukamy wówczas życzeń, które w kilkunastu słowach oddadzą istotę tego, co chcemy przekazać w tym wyjątkowym czasie naszym najbliższym. Często idealne do tego okazują się właśnie krótkie i śmieszne życzenia świąteczne. W prosty sposób – z odrobiną humoru – wprowadzają wszystkich w świąteczny nastrój. Są pogodne i niosą ze sobą dużo radości i pozytywnej energii. Warto wysyłać je do członków rodziny, szczególnie tych, którzy uwielbiają żarty i mają odrobinę dystansu do siebie. Krótkie i śmieszne życzenia świąteczne idealnie nadadzą się również do przesłania do znajomych czy współpracowników, którzy mają duże poczucie humoru.

Krótkie i śmieszne życzenia świąteczne dla rodziny

Przyjemnej Wigilii, marzeń spełnienia w dniu Bożego Narodzenia. Pysznego bigosu i gwiazd z kosmosu. Śniegu po szyję, Mikołaja w kominie. Prezentów moc, niech to będzie piękna świąteczna noc.

***

Bałwany ćwierkają radosną nowinę, że czas maleńką pozdrowić Dziecinę. W ten czas świąteczny ślę najlepsze życzenia Wesołych Świąt i marzeń spełnienia!

***

Prezentów pod choinką bez liku, wesołych współbiesiadników, czyli Świąt na sto dwa – tego właśnie życzę Wam ja!

***

Gwiazdek pełno już na niebie, uśmiechają się do Ciebie.Niech Twoje wielkie marzenia,doczekają się spełnienia!

***

W te święta magiczne - życzenia ślę liczne. Pachnących jodełek, z ogromem światełek. Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów. Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

***

Gdy nadejdą miłe święta, niech te słowa Ci przypomną, że o Tobie ktoś pamięta. Ktoś kto w dali spędza święta.

Świąteczne życzenia dla znajomych do wysłania

Dużo prezentów, mało w życiu zakrętów! Dużo bąbelków w szampanie i kogoś kto do łóżka przyniesie śniadanie! A na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku!

***

Śniegu po nerki, udanej pasterki, prezentów moc, miłości co noc, smacznego bigosu, gwiazdki z kosmosu oraz tyle radości, ile karp ma ości.

***

By kapusta i groch poszła w całości, byś z karpia nie połknął ani jednej ości, byś kota przytulił o północnej porze, byś następne wakacje spędził nad morzem.

***

By Ci wszystko w duszy grało, by kłopotów było mało.By wesołe było życie,by się wiodło znakomicie.Aby smaczny był opłatek.100 buziaków – na dodatek.Byś w te święta miał mnóstwo radości, dużo gości i karpia bez ości!

***

W dniu Bożego Narodzenia posyłam z daleka Wam życzenia. Niech karp będzie w galarecie, niech prezentów całą górę znajdzie każdy pod choinką i raduje się z rodzinką!

***

Dużo śniegu, smacznej rybki, lekkiej i niegroźnej chrypki. Uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha w nadchodzące święta!