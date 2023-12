Modlitwy na Boże Narodzenie 2023

Jeśli w czasie świąt uda nam się znaleźć dłuższą chwilę na modlitwę, warto skorzystać z poniższych propozycji. Te modlitwy na Boże Narodzenie można odmawiać samodzielnie lub zaprosić do nich całą rodzinę.

"Jakże nam wielką tajemnicę pozwalasz dziś święcić o Boże!

O jakże wielka dobroć i miłość ku nam jest w niej zawarta!

Zesłałeś nam jednorodzonego Syna Twojego:

ten stał się nam równym człowiekiem,

aby nas znów podnieść,

gdybyśmy z naszej pierwiastkowej godności upadli

i łaskę Twoją stracili.

Słowo przedwieczne stało się Ciałem i mieszkało między nami,

aby nam dało moc stania się synami Boskimi.

Tak miłowałeś świat, to jest:

nas ludzi, żeś Syna Twojego posłał,

aby wszyscy którzy weń wierzą, nie zginęli, lecz mieli żywot wieczny.

Któż zdoła objąć dostatecznie tę tajemnicę i miłość?

Upadam przed Tobą, o Boże!

Wielbię Cię i dzięki Ci składam.

Niech Ci będzie cześć, chwała i dziękczynienie Boże na wysokości,

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, którzy pragną uczcić tę tajemnicę

i takiej łaski użyć na swoje zbawienie.

O Boże i Ojcze najmiłosierniejszy,

który nam dałeś Syna Twojego na Zbawiciela i Odkupiciela:

udzielże nam i tej łaski,

aby nam to wcielenie i odkupienie Syna Twojego

posłużyło do zbawienia naszego.

Spraw, abyśmy przez owoce prawdziwie chrześcijańskiego życia

mogli stać się uczestnikami wcielenia Syna Twojego;

wzmocnij i dopomóż nam do tego,

przez tegoż Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen."

***

"Uczyń nas, Panie, godnymi,

by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła,

porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki,

unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię.

Błogosław Twój Kościół, któryś utworzył od dawna,

by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą życie.

Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom i doktorom.

Błogosław Twoim sługom,

którzy oczekują wszystkiego od Twego miłosierdzia,

błogosław również duszom wszystkich chrześcijan,

chorym, tym, którzy są dręczeni przez złego,

i wszystkim, którzy prosili, by się za nich modlić.

Zmiłuj się, według Twej łaskawej natury,

ratuj nas i zachowuj,

byśmy byli godni dóbr przyszłych,

które nie będą miały końca."

Krótkie modlitwy na Boże Narodzenie 2023

Poniżej proponujemy również zestaw krótkich modlitw na 25 i 26 grudnia. Wystarczy zaledwie chwila, aby je odmówić.

"Boże, dziękujemy Ci za ten dzień i za miłość dzieloną przez wszystkich tu zgromadzonych. Pozostajemy dozgonnie wdzięczni za dar Jezusa dla naszego świata i modlimy się, aby nasze oczy otworzyły się na sposoby, w jakie On nadal działa w naszym życiu, błogosławiąc nas każdego dnia. Amen."

***

"Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, Jezusa, którego wejście do naszego świata świętujemy dzisiaj. Napełnij nasze serca pokojem, który tylko On zapewnia. Amen."

***

"Nasze serca płoną dziś miłością do Ciebie, Panie. Świętując narodziny Jezusa, modlimy się o siłę i odwagę do dzielenia się miłością, którą czujemy dziś, jutro i każdego dnia, z tymi, którzy najbardziej jej potrzebują, pomagając budować Twoje królestwo tutaj na ziemi. Amen."

Modlitwy na Boże Narodzenie przy żłóbku

W czasie Bożego Narodzenia często odwiedzamy ustawioną w kościele – na pamiątkę narodzin Jezusa – stajenkę a w niej żłóbek. Ta okolicznościowa dekoracja przypomina nam o tajemnicy świąt, które przeżywamy. Podziwiamy w niej figurki dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa, a także pasterzy, aniołów i zwierząt. To niebywała atrakcja zwłaszcza dla dzieci. Odwiedziny żłóbka mogą stać się wspaniałą okazją do modlitwy na Boże Narodzenie.

"Uwielbiam Cię, o Słowo Wcielone, prawdziwy Synu Boży od wieków i prawdziwy Synu Maryi w wypełnieniu czasów. Wielbiąc Boską Twą Osobę i złączone z nią człowieczeństwo, muszę także uwielbiać ten żłóbek, w którem jako mało dzieciątko złożonym zostałeś i który był pierwszym tronem miłości Twojej. O gdybym mógł upokorzyć się przed nim z prostotą pastuszków, z wiarą Józefa, z miłością Maryi. Gdybym mógł nadto uwielbiać ten drogi pomnik wiary naszej w tym duchu ubóstwa, umartwienia i pokory jaki skłonił Ciebie, Pana Nieba i ziemi do wybrania nędznego żłóbka za kolebkę Twoją. O Panie, który malutkiem będąc Dzieciątkiem raczyłeś odpoczywać w tym świętym żłóbku, rozlej w sercu mojem odrobinę tej radości, jaką musiał wzbudzać widok uroczego Twego dzieciństwa, oraz cuda towarzyszące narodzeniu Twojemu, przez które błagamy Cię przy końcu tej modlitwy, abyś nam wszystkim spokoju i dobrej woli użyczył i w imieniu całego rodzaju ludzkiego składał chwałę i dziękczynienie Ojcu i Duchowi świętemu, z któremi żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen."

***

"Jezu Chryste, Boskie Dziecię, przyjmij nasze modlitwy i pieśni, przyjmij dary nasze, naszą wiarę nadzieję i miłość.

Jezu nasz, złożony w żłobie - wierzymy w Ciebie!

Chociaż rodzisz się w ubogiej stajni. Wierzymy w Ciebie!

Chociaż Cię oglądamy jako słabe niemowlę...

Chociaż przychodzisz na świat w ubóstwie...

Chociaż ukrywasz swoje Bóstwo...

Razem z klęczącymi przed Tobą pasterzami…

Jezu, Boże Dziecię - ufamy Tobie!

Ponieważ w Twoim narodzeniu spełniają się proroctwa. Ufamy Tobie, o Jezu!

Ponieważ dla nas przychodzisz na ziemię...

Ponieważ rodzisz się, aby nas zbawić...

Ponieważ chcesz nam dać najlepszy przykład życia...

Ponieważ Twoi aniołowie głoszą pokój ludziom na ziemi…

Jezu, Boże Dziecię - my bardzo Cię kochamy!

Dlatego, że pierwszy nas ukochałeś. Kochamy Cię, o Jezu!

Dlatego, że wołasz do siebie prostych pasterzy...

Dlatego, że stałeś się dzieckiem do nas podobnym...

Za to, że już w żłóbku ponosisz ofiarę...

Razem z Mędrcami ze Wschodu, którzy składają Ci dary…

Prosimy Cię, Dziecię Boże - pobłogosław nam!

Rodzicom, kapłanom i wychowawcom. Błogosław, Boże Dziecię!

Nam tu zgromadzonym i wszystkim dzieciom...

Ojczyźnie naszej...

Kościołowi Świętemu, misjonarzom i siostrom misyjnym...

Wszystkim ludziom dobrej woli..."

***

"Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,

a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,

w stajence betlejemskiej narodzony.

Upadam na twarz przed Tobą

i wraz z Najświętszą Matką Twoją

i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.

Z czcią też całuję ubogi żłóbek,

który był pierwszym tronem miłości Twojej.

Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,

oddaję Ci serce moje i całego siebie.

Daj mi niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki

czystość i wiarę św. Józefa

pokorę i prostotę pastuszków

i racz duchowo narodzić się w moim sercu;

niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką!

Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować,

żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,

bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen."

***

"I przed Tobą upadam,

Zbawicielu mój i Odkupicielu Jezu Chryste,

prawdziwy Boże i człowiecze!

Dzięki Ci składam

i wielbię Cię w dniu tym Twojego narodzenia w ludzkiej postaci.

Tego dnia niegdyś przyszedłeś do nas,

narodziłeś się z Najświętszej Maryi Panny,

która poczęła z Ducha Świętego.

Aniołowie w powietrzu wyśpiewywali przy Twym narodzeniu,

a pasterze zbiegali się na oddanie Ci czci.

Przyjmijże i ode mnie łaskawie tę cześć i dziękczynienie,

na jakie się serce moje zdobyć może, za miłość Twoją,

dla której uniżyłeś się aż do przyjęcia postaci człowieka,

abyś nas tylko mógł uczynić współdziedzicami Nieba.

Ach, o gdybym tylko mógł stać się godnym tej Twojej miłości!

Chcę więc stawać Ci się podobnym, i tylko to poważać,

o to się starać, co kochałeś, co jest Ci miłe;

to jest: o czystość serca i wszelką cnotę.

Światem i tym wszystkim, co świat ma wielkiego,

wzgardziłeś przy Twym narodzeniu.

Narodziłeś się ubogo w stajence, chcąc uniknąć wszelkich wygód.

I ja podług Twego przykładu nie dbam o wygody i bogactwa,

i o to, czego mi Twoja opatrzność odmówiła w mym stanie.

Chcę w sobie poskramiać zmysłowość aby nie uwiodła duszy mojej.

Przez wszystkie cnoty będę usiłował stać Ci się podobnym,

jak Ty mnie przez przyjęcie natury ludzkiej podobnym się stałeś.

Dopomóż mi tylko, o Zbawicielu,

abym się stał uczestnikiem Twego odkupienia."