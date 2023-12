Świąteczne życzenia to stały element Bożego Narodzenia, obok strojenia choinki, wigilijnej wieczerzy i łamania się opłatkiem. Dawniej były one składane z dużą powagą, na początku zazwyczaj przez głowę rodziny, która kierowała słowa do wszystkich domowników. Dopiero potem składano je sobie nawzajem. Te życzenia świąteczne były jednak nieco inne niż współczesne. Potrzeby ludzi były ściśle związane z rytmem natury oraz urodzajem plonów. Dlatego myślano głównie o tym, aby kolejny rok był obfity i pomyślny. Ludzie życzyli sobie także zdrowia i dostatku.

Jak należy składać życzenia świąteczne 2023?

Życzenia świąteczne warto potraktować jako uzupełnienie prezentu. Dla wielu osób to właśnie słowa i dobre intencje mają większe znaczenie niż sam upominek. O ile w kontaktach z najbliższymi możemy pozwolić sobie na spontaniczność i humor, w wielu przypadkach warto zachować nieco większą powagę. Jest to ważne, zwłaszcza jeśli nie znamy zbyt dobrze ludzi, do których chcemy napisać. W takiej sytuacji powinniśmy złożyć eleganckie i mądre życzenia bożonarodzeniowe, które z pewnością sprawią radość, a jednocześnie staną się wyrazem naszej pamięci.

Przemyślana i wyważona formuła sprawdzi się także jako życzenia świąteczne firmowe, kierowane na przykład do szefa. Poza tym można je złożyć starszym osobom, a także tym, z którymi mamy relację biznesową lub mentoringową. Znajomi, którzy w okresie Bożego Narodzenia mają trudny czas, również docenią eleganckie życzenia świąteczne, które nie są zbyt osobiste.

W jakiej formie najlepiej złożyć życzenia świąteczne?

Jeśli mamy taką możliwość, warto zrobić to osobiście. Poza tym możemy zadzwonić do wybranej osoby, a przy okazji uciąć krótką pogawędkę. Świąteczne życzenia przez SMS lub e-mail zazwyczaj wysyłamy do dalszych znajomych oraz osób, z którymi nie łączy nas bliska relacja. Ciekawym i niestety dość zapomnianym zwyczajem jest wysyłanie kartek świątecznych. Jest to uroczy zwyczaj, który wymaga od nas pewnego zaangażowania, dlatego z pewnością zostanie doceniony. Taka forma sprawdzi się szczególnie w przypadku starszych osób, którym chcemy złożyć życzenia.

Eleganckie i mądre życzenia bożonarodzeniowe 2023. Propozycje

Choć składanie życzeń nie wydaje się być czymś trudnym, warto przygotować się z wyprzedzeniem i zapisać sobie formułki, dopasowując je do konkretnej osoby i łączących nas relacji. Poniżej garść inspiracji i pomysłów na eleganckie życzenia świąteczne.

Z okazji nadchodzących świąt pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

***

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili refleksji, zadumy i czasu dla siebie. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy…

***

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

Krótkie życzenia świąteczne 2023. Lista

Co jeśli nie wiemy, czy dana osoba jest wierząca? W takim przypadku najlepiej złożyć krótkie życzenia świąteczne, które nie będą odwoływać się do religijnych tematów.

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt, a także wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych życzy…

Niech Święta będą czasem pełnym radości i odpoczynku, spędzonym w gronie rodzinnym, a Nowy Rok przyniesie nieustające pasmo sukcesów.

Kiedy składamy życzenia świąteczne na Boże Narodzenie?

Standardowo życzenia świąteczne składa się 24, 25 i 26 grudnia. Jeśli jednak wiemy, że nie będziemy widzieć się z daną osobą, bo jest to na przykład nasz kolega z pracy, warto napisać życzenia wcześniej, jeszcze przed świętami. Poza tym można życzyć wszystkiego dobrego sąsiadom oraz osobom, u których robimy zakupy na Wigilię. Takie krótkie życzenia świąteczne zazwyczaj są składane kilka dni przed Bożym Narodzeniem.