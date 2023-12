Składanie życzeń świątecznych to piękny zwyczaj, który jest obecny w polskiej tradycji od wielu lat. W dawnych czasach przypisywano słowom wielką, sprawczą moc i uważano je za cenny dar, który możemy przekazać innym osobom. Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie były na początku składane przez głowę rodziny, który kierował je do wszystkich domowników. Dopiero potem odbywały się indywidualne rozmowy. Życzono sobie głównie zdrowia, obfitości i dostatku, bo to właśnie urodzajne plony decydowały o pomyślności w kolejnym roku.

Dziś świąteczne życzenia mają różną formę. Niektórzy podchodzą do nich z humorem, inni wykorzystują standardowe formułki, jednak są też tacy, którzy chcą powiedzieć bliskim coś, co zapamiętają na długo. To właśnie do nich skierowane są nasze propozycje pomysłowych i niepowtarzalnych życzeń.

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Jak je złożyć, aby były wyjątkowe?

Warto pamiętać o tym, że duże znaczenie ma nie tylko to, co powiemy, ale również jak. Jeśli zależy nam na tym, aby życzenia świąteczne bożonarodzeniowe zrobiły wrażenie, warto zadbać o odpowiednią atmosferę. Przede wszystkim powinniśmy patrzeć w oczy naszemu rozmówcy i obdarzyć go ciepłym uściskiem. Na twarzy niech gości uśmiech, a postawa ciała będzie otwarta.

Pomysłowe życzenia świąteczne to takie, które są w pewnym stopniu oryginalne i niesztampowe. Warto, aby były kreatywne i z osobistym akcentem, dzięki czemu zostaną lepiej zapamiętane. Jeśli chcemy złożyć je osobie, z którą nie możemy zobaczyć się na żywo, warto zadzwonić lub nagrać wiadomość głosową. Zwykły SMS lub e-mail mogą odebrać nieco magii i zostać potraktowane jako jedna z wielu wiadomości.

Niepowtarzalne i pomysłowe życzenia świąteczne. Propozycje

Dla wielu osób, zwłaszcza starszych, świąteczne życzenia są dużo ważniejsze niż prezent. Z tego względu warto przygotować dla nich coś naprawdę wyjątkowego. Poniżej kilka naszych propozycji, którymi można się zainspirować.

Wigilia to nie jest tylko czas, gdy jest prezentów moc. Wigilia to nie jest tylko czas, gdy potraw sto na stole. Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas, gdy siedzimy wszyscy w kole i mamy najbliższych przy stole.

***

Niech każda gwiazdka na niebie przyniesie Ci chwilę spokoju, każdy płatek śniegu powód do uśmiechu, a każdy dzwonek świąteczny przypomni o spełnionych marzeniach.

***

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, Jest taka moc, co smutek w radość przemienia, Jest taka siła, co spełnia marzenia… To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

***

Teraz zgadnij, zgadnij kto, może życzyć Ci lat sto? Może życzyć wrażeń moc by dziś trwała długo noc? Kto Ci życzy zawsze szczerze, zawsze schludnie, na papierze? Treści tworzy karkołomnie, samodzielnie, zawsze skromnie. Na pamiątkę z serca płyną, w święta też Cię nie ominą. Zdrowia, szczęścia i radości nie tylko od święta szczerej miłości. Odpoczynku, spokoju i ciepła rodzinnego, mi możesz pożyczyć też tego samego.

Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe z osobistym akcentem

Jeśli zależy nam na tym, aby życzenia świąteczne na Boże Narodzenie wywołały uśmiech lub wzruszenie, a przy tym były naprawdę wyjątkowe, warto umieścić w nich osobisty akcent, na przykład w postaci wspomnienia historii, którą wspólnie przeżyliśmy lub żartu, który bawi tylko nas. Poniżej kilka propozycji.

Droga/Drogi [imię], w te święta życzę Ci chwil tak radosnych jak nasze wspólne śmiechy na [wspomnienie wspólnego wydarzenia]. Niech każdy dzień Nowego Roku przynosi Ci tyle szczęścia, ile Ty wnosisz w życie innych.

***

W te święta życzę Ci, abyś znalazł/a [coś, co jest dla tej osoby ważne lub stanowi wyzwanie]. Niech Nowy Rok otworzy przed Tobą drzwi do [marzenia lub celu], a każdy dzień niech będzie krokiem na drodze do jego realizacji.

***

Do tych życzeń dołączam [niespodzianka, np. ręcznie wykonana kartka, przepis na ulubione ciasteczka, wspólna fotografia]. Niech przypomina Ci o radości, jaką przynoszą proste gesty i drobne chwile szczęścia.

Takie pomysłowe życzenia świąteczne warto złożyć bliskim, z którymi łączy nas szczególna relacja. W ten sposób z pewnością zaskoczymy te osoby i sprawimy im radość.