Chrzest to istotne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Na rodziców chrzestnych zazwyczaj wybierane są osoby bliskie rodzinie. Zgodnie z prawem obowiązującym w Kościele katolickim powinny to być osoby żyjące zgodnie z jego nauką. Jakie są zasady dotyczące wyboru chrzestnych? Co się zmienia? Sprawdzamy.