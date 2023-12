W wielu parafiach w Polsce księża odwiedzają wiernych w określonych terminach na kolędę. Najczęściej wizyty duszpasterskie odbywają się w okresie Świąt Bożego Narodzenia w godzinach, w których jesteśmy w pracy, w szkole albo z powodu innych obowiązków nie możemy przyjąć księdza. Nie wszyscy wiedzą, że nie ma konieczności przyjmowania księdza po kolędzie i nie jest to traktowane jako grzech.

Jak wygląda wizyta duszpasterska?

Najważniejszym celem wizyty duszpasterskiej jest wspólna modlitwa księdza z mieszkańcami domu. Kapłan rozmawia z parafianami, opowiada o życiu parafii, poświęca dom i domowników wodą święconą oraz błogosławi na nowy rok. Czasami odbywa się również wspólne jedzenie posiłku. Na pamiątkę kolędy ksiądz zostawia obrazki z wizerunkami świętych i broszury parafialne. Przy okazji wizyty duszpasterskiej parafianie mogą złożyć dobrowolną opłatę na kościół rzymskokatolicki.

Kto ma obowiązek przyjąć księdza po kolędzie?

Katolicy często nie wiedzą, że w prawie kanonicznym nie ma żadnego zapisu, który nakładałby na nich przymus przyjmowania księdza do domu. Jeśli osoby wierzące nie mają potrzeby lub ochoty, to nie muszą godzić się na wizytę duszpasterską. Obowiązek poznania wiernych i pobłogosławienia im na nadchodzący rok oraz poświęcenia domu spoczywa na proboszczach. Według kanonu 529 § 1 Kodeksu kanonicznego to właśnie proboszcz: "Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku".

Konsekwencje nieprzyjęcia księdza po kolędzie

Jeśli przez kilka lat nie przyjmiemy księdza po kolędzie, możemy mieć problem z uzyskaniem zaświadczenia o byciu praktykującym katolikiem. Takie dokumenty najczęściej są potrzebne np. do tego, by zostać rodzicem chrzestnym, świadkiem na ślubie lub bierzmowaniu albo do przyjęcia sakramentów. Warto wiedzieć, że księża nie mogą odmówić nam prawa do pochówku w obrządku katolickim z powodu nieprzyjęcia wizyty duszpasterskiej.

Kolęda 2023/2024 tylko na zaproszenie

Coraz więcej wiernych nie chce przyjmować księdza po kolędzie. W związku z tym niektóre parafie wprowadzają nowe zasady dotyczące wizyty duszpasterskiej. Zmiany wprowadzają kolędę na zaproszenie, czyli jeśli parafianie nie zgłoszą chęci przyjęcia księdza, to ich domy zostaną pominięte. Na stronach internetowych i w parafiach można sprawdzić, czy nowe zasady kolędy zostaną wprowadzone w naszych kościołach.

Wizyta duszpasterska w innym terminie

Jeśli w danym dniu nie możemy przyjąć księdza z wizytą po kolędzie, a chcemy, by przyszedł w innym terminie, to najlepiej skontaktować się z kancelarią parafialną i indywidualnie umówić termin.