Historia walentynek

Tradycja walentynek sięga czasów starożytnych. Jak podaje portal focus.pl, święto zakochanych wywodzi się ze starożytnego Rzymu. 14 lutego obchodzono w imperium wigilię Luperkaliów. Było to święto na cześć Fauna - bożka płodności. Podczas tego święta hucznie się bawiono. Według historii młodzi mężczyźni w tym dniu losowali imiona dziewcząt, z którymi mieli tańczyć przez resztę wieczoru. Była to zatem okazja do poznania nowej osoby i rozpoczęcia relacji.

To starożytne święto było bardzo popularne i w takiej formie obchodzone aż do końca V wieku naszej ery. Wówczas to ówczesny papież Gelazy I zastąpił pogańskie święto świętem liturgicznym. W tym dniu oddawano cześć Walentemu, męczennikowi i patronowi miłości.

Kim był św. Walenty? Według historii rzymski cesarz Klaudiusz II Gocki zakazał wchodzić młodym mężczyznom w związki małżeńskie, gdyż uważał, że powinni oni pójść do wojska, był uczestniczyć w działaniach zbrojnych. Walenty sprzeciwiał się temu zakazowi, udzielając potajemnie ślubów młodym parom. Jak głosi legenda, został za to schwytany, a przebywając w więzieniu zakochał się w niewidomej córce strażnika. Ponoć to ich miłość przywróciła dziewczynie wzrok. Choć Walenty został stracony za przeciwstawienie się cesarzowi Klaudiuszowi, to pamięć po nim pozostała.

Przez kolejne wieki walentynki były świętem kościelnym. Jednak z czasem nabrały zupełnie innego charakteru. W Polsce historia walentynek sięga dopiero lat 90-tych ubiegłego wieku. Zwyczaj ten – a raczej jego skomercjalizowana wersja - przyszedł do nas z krajów zachodnich. Nadal są państwa, w których walentynki nie są obchodzone albo też celebrowanie miłości przypada na inne terminy.

Walentynki a życzenia i prezenty

Walentynki to czas, w którym składamy życzenia przede wszystkim swojej ”drugiej połówce” i zazwyczaj robimy to osobiście. Od dawna dodatkiem do składanych życzeń są prezenty – które są nawiązaniem do dawnej tradycji życzeń jako prezentu, czyli daru, który dajemy bliskiej osobie.

Życzenia walentynkowe dla dziewczyny i chłopaka

Walentynki do doskonała okazja na wyznanie miłości i złożenie życzeń swojej drugiej połówce. Jeśli chcesz wysłać Jej lub Jemu życzenia i szukasz gotowych pomysłów, to mamy coś dla ciebie.

♥♥♥

Oczy Twoje - piękne, błyszczące

Usta - ponętne i kuszące

Włosy - kocham ich zapach...

Pozwól, że utoniesz dziś w kwiatach...

Twój kochany...

♥♥♥

Powiem Ci dzisiaj w sekrecie,

nie ma piękniejszej od Ciebie na świecie.

Ilekroć spojrzę w Twe oczy cudowne,

Widzę uczucie - piękne i gwałtowne.

Z Tobą Dzień Świętego Walentego chcę obchodzić codziennie Twój.

♥♥♥

Czułości garść dziś przyniosę,

rozłąki z Tobą nie zniosę.

Jesteś całą moją radością,

pozwól utulić się miłością.

♥♥♥

Amor w moje serce celował

I mnie dla Ciebie upolował.

Moja słodka dziewczynko,

Czy będziesz moją Walentynką?

♥♥♥

Gdy o Tobie myślę serce moje płonie

Gdy Cię widzę, policzki me robią się czerwone...

Daj się porwać pięknejmiłości

Co kocha, szanuje, nigdy nie zazdrości.

♥♥♥

W kosmicznym tempie,

Lecz w ziemskim stanie,

Serdeczną Walentynkę

Przesyłam Ci kochanie.

♥♥♥

Blask zimowego słońca,

uśmiechy każdego dnia,

oraz tysiące całusów,

przesyłam Tobie - ja.

♥♥♥

Kocham każde twe spojrzenie

Kocham każdy uśmiech Twój

Żadnych skarbów ja nie pragnę

tylko żebyś został mój!

♥♥♥

Gdy Cię jeszcze nie poznałem,

Obcy był mi szczęścia smak.

Że można kochać - wiedziałem.

Lecz nie wiedziałem, że aż tak.

Dlatego chcę iść Twoim życiem,

Chcę iść Twoja drogą.

Chcę zachować Cię dla siebie,

I być zawsze tylko z Tobą!