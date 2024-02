Walentynki nie tylko dla zakochanych

Walentynki obchodzone 14 lutego to święto, w którym zakochane pary wyznają sobie miłość. Spędzają ten dzień na romantycznych randkach w restauracjach, kinach i teatrach. Często też celebrują ten czas w domowym zaciszu przy wspólnie przygotowanej kolacji i dźwiękach ulubionej muzyki. Składają sobie życzenia na walentynki i cieszą się chwilami, które mogą spędzić w swoim towarzystwie.

Walentynki to jednak święto obchodzone nie tylko przez zakochanych. To również okazja, aby powiedzieć naszym bliskim, jak ważni są w naszym życiu i jak bardzo doceniamy fakt, że ich mamy. Warto 14 lutego pomyśleć o tych wszystkich, którzy zajmują ważne miejsce w naszym sercu - rodzinie, przyjaciołach i znajomych.

Reklama

Warto skierować w ich stronę ciepłe słowa podziękowań i życzeń. Najlepiej przekazać je osobiście. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, możemy oczywiście je wysłać. Poniżej proponujemy interesujące, wzruszające i zabawne życzenia na walentynki dla koleżanki i kolegi. Będą miłym akcentem w tym wyjątkowym dniu. Mogą też stanowić uroczy dodatek do walentynkowego prezentu lub bukietu kwiatów.

Reklama

Walentynki 2024. Życzenia dla koleżanki

Nie ten co z tobą tańczy,

Nie ten co z tobą się śmieje,

Lecz ten co z tobą płacze

Jest Twoim przyjacielem!

***

W walentynkowy, radosny dzień,

wszystkie smutki odchodzą w cień.

Dziś mówimy o tym, jak bardzo kogoś lubimy,

miłych słówek innym nie szczędzimy.

***

W Walentynki piękny świat,

więc Ci życzę uroczyście:

żyj przynajmniej dwieście lat!

...ze mną, oczywiście!

***

Co się będę rozpisywać,

chcę Ci czas Twój wciąż ożywiać,

z Tobą dalej w życie iść,

przyjacielem Twoim być!

***

Gdy pierwszą gwiazdkę ujrzysz na niebie,

Przypomnij sobie, że ja lubię Ciebie,

A kiedy ona w oczko Twe błyśnie,

Niech Cię ode mnie mocno uściśnie.

***

Gdy Cię widzę, to się wstydzę.

Gdy słyszę Twój głos, czerwieni mi się nos.

Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię.

***

Jeśli zdziwiona jest twoja minka,

z jakiej okazji ta walentynka,

to przecież dzisiaj jest czternastego,

święto każdego zakochanego!

***

Dla Ciebie cały słońca blask,

dla Ciebie niebo pełne gwiazd,

dla Ciebie uśmiech, piękne sny,

bo dla mnie szczęściem jesteś Ty!

Życzenia dla kolegi na walentynki 2024

Walentynki są raz w roku,

pełne szczęścia i uroku,

a Ty stale bądź radosny

i promienny jak dzień wiosny.

***

Słońce nauczyło mnie śmiać się,

wiatr nauczył mnie szaleć,

deszcz nauczył mnie szlochać,

a ty choć z daleka – wciąż uczysz mnie kochać…

***

Przy blasku księżyca, przy nocnej ciszy

mówię do Ciebie, Ty mnie nie słyszysz.

I nawet nie wiesz, że ktoś o tej porze

myśli o Tobie, bo spać nie może.

***

Ślę Ci moją walentynkę,

zrób więc do mnie słodką minkę,

daj buziaka albo dwa

i niech nasza przyjaźń trwa.

***

W tym wspaniałym dniu miłości

życzę Ci samych chwil radości.

Bo Dzień św. Walentego

to dzień dobry dla każdego!

***

W dniu świętego Walentego,

nic nie może dziać się złego,

nikt nie może się dziś złościć,

bo dziś nadszedł dzień miłości!

***

Choć się boję odrobinkę,

ślę do Ciebie Walentynkę

bo nadzieję cichą mam,

że Ci troszkę szczęścia dam.