Walentynki to święto nie tylko dla par. To także świetna okazja do wyrażenia miłości, wdzięczności i przyjaźni wobec wszystkich bliskich nam osób – także przyjaciół i przyjaciółek.

Wysłanie życzeń walentynkowych to bardzo miły gest, który pokaże twoim bliskim jak wiele dla ciebie znaczą. Walentynki to doskonała okazja na okazanie bliskości i wartości jaką ma dla ciebie ich przyjaźń. Jak sprawić, by twoi przyjaciele poczuli się wyjątkowo? Poniżej znajdziesz życzenia walentynkowe dla przyjaciół, które pomogą ci wyrazić swoje uczucia i podkreślić wartość ich przyjaźni w twoim życiu.

Życzenia walentynkowe dla najlepszej przyjaciółki

Za rozmowy każdego dnia.

Za wszystkie wspólne wieczory

i za cierpliwość, gdy mam swoje humory.

Za to, że zawsze mam Cię blisko.

Moja droga przyjaciółko,

kocham Cię ponad wszystko!

W dniu Walentynek Tobie, droga przyjaciółko moja,

Życzę serca pełnego miłości, jak śpiewającego skowronka.

Niech Twoje dni będą jak bajka, pełne słodkich czułości,

Bo zasługujesz na wszystko co w życiu najlepsze i najpiękniejsze!

Życzenia na walentynki dla koleżanki

Raz są w roku Walentynki,

więc dla mojej koleżanki, moc uścisków dziś przesyłam.

Pamiętaj, że nigdy o Tobie nie zapominam!

W tym wspaniałym dniu miłości

życzę Ci samych chwil radości.

Bo Dzień św. Walentego

to dzień dobry dla każdego!

Dzień Świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

Że chcą kochać i kochają!

Dużo miłości z okazji Walentynek życzy…

Życzenia walentynkowe dla przyjaciela

Dziękuję za Twoją obecność, wsparcie i niekończącą się dawkę śmiechu.

Niech miłość i radość, jakie dziś odczuwasz, powtarzają się każdego dnia w Twoim życiu!

Walentynkowe życzenia dla mojego ukochanego przyjaciela!

Twoja przyjaźń jest dla mnie cenniejsza niż złoto. Dziękuję za każdy uśmiech i wspólnie spędzony czas. Niech miłość i szczęście będą Twoimi towarzyszami każdego dnia!