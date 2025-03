Polska liderem wydatków na obronność

Według SRF Polska zajmuje czołowe miejsce w NATO pod względem wydatków na wojsko w stosunku do PKB. Obecnie Warszawa planuje przeznaczać na obronność blisko 5 proc.

Szwajcarskie media przypominają, że premier Donald Tusk zaproponował obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich dorosłych mężczyzn w Polsce, co zwiększy gotowość obronną kraju. Podkreślił również potrzebę rozbudowy polskiej armii do 500 tys. żołnierzy, wliczając w to rezerwistów.

"Strach przed Rosją jest prawdziwy" – pisze Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). "W swojej historii Polska była pionkiem europejskich wielkich mocarstw, które podzieliły kraj, zmieniły jego granice i uczyniły go swoim wasalem. Teraz rośnie obawa, że Kreml może odnowić imperialne ambicje i sięgnie po Polskę" – czytamy.

Ponadpartyjna zgoda na rozbudowę armii

Szwajcarski portal zauważa, że mimo głębokich podziałów politycznych w Polsce, kwestia bezpieczeństwa narodowego i wzmocnienia sił zbrojnych cieszy się poparciem zarówno rządu, jak i opozycji.

"Obawy związane z potencjalnym rozszerzeniem rosyjskiej agresji na Polskę sprawiają, że decyzje o wzmacnianiu armii nie budzą większych kontrowersji" – zaznacza SRF.

SRF zwraca uwagę, że rosyjskie ambicje imperialne niepokoją zarówno polski rząd, jak i społeczeństwo. Dziennik zaznacza, że większość Polaków popiera dalsze wzmacnianie armii. Wiele osób obawia się, że konflikt na Ukrainie może rozszerzyć się na Polskę, a Moskwa może dążyć do przejęcia kontroli nad państwami bałtyckimi i wschodnią flanką NATO.

Polska przygotowuje się na najgorszy scenariusz

Niepokój w Polsce potęgują także doniesienia o potencjalnym porozumieniu między Waszyngtonem a Moskwą w sprawie Ukrainy. Wielu obserwatorów uważa, że taki układ mógłby dać Rosji czas na odbudowę sił zbrojnych i w przyszłości zagrozić kolejnym krajom regionu, w tym Polsce.

SRF wskazuje, że w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji Polska przyjmuje aktywną strategię obronną. "Rozbudowa sił zbrojnych oraz dyplomatyczna asertywność Warszawy świadczą o determinacji kraju w zabezpieczeniu swojej suwerenności" – pisze szwajcarski portal.

Źródło: Schweizer Radio und Fernsehen