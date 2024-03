W okolicach ulicy Kadetów doszło do upadku małego samolotu na tereny podmokłe. Dostęp do tego terenu jest utrudniony dla służb.

Samolot to prawdopodobnie awionetka, leciał z Góry Kalwarii do Babic. Została z nim utracona łączność. O sytuacji straż i policja zostały powiadomione zarówno przez służby lotnicze, jak i świadków. Udało się dotrzeć do wraku rozbitej maszyny. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, zabrał je zespół śmigłowca wojskowego. Trafiły do szpitala - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl.

Utrudnienia w ruchu

Odcinek pomiędzy rondem przy Trakcie Lubelskim, a następnym skrzyżowaniem został wyłączony z ruchu. Policjanci będą przepuszczali jedynie autobusy komunikacji miejskiej - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl.