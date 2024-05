"Przy niektórych sądach okręgowych, nawet w miastach wojewódzkich, nie ma ani jednego medyka uprawnionego do stwierdzania zdolności albo niezdolności do stawienia się na rozprawie. Obywatel ze zwykłym zwolnieniem ryzykuje, że sąd go nie uzna" – informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".