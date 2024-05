Wyrok TK

Sędzia TK Krystyna Pawłowicz w uzasadnieniu wskazała, że premier wydając polecenia na podstawie przepisów "antycovidowych", miał prawo uważać, że ich zakres obejmuje organizację wyborów.

Trybunał Konstytucyjny orzekał w tej sprawie w składzie: Stanisław Piotrowicz – przewodniczący, Krystyna Pawłowicz –sprawozdawca, Julia Przyłębska, Bartłomiej Sochański, Rafał Wojciechowski.

TK ws. specustawy covidowej

O zbadanie tych przepisów wystąpiła do TK na początku grudniu 2023 r. grupa posłów PiS, wskazując, że art. 11 ust. 2 ustawy o COVID-19 (lub art. 11 ust. 3, który go zastąpił) przez wykluczenie możliwości wydania poleceń zmierzających do przygotowania i przeprowadzania wyborów, prowadził do uniemożliwienia premierowi wykonywania części kompetencji w zakresie polityki wewnętrznej, tu zapewnienie obywatelom warunków do wykonania biernego i czynnego prawa wyborczego.

Wedle tych przepisów premier w związku z działaniem przeciwko COVID-19, mógł wydawać polecenia obowiązujące inne osoby prawne i organizacyjne oraz przedsiębiorców.

