Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od Wysp Brytyjskich przez centrum kontynentu po Morze Czarne i Bałkany rozciągać się będą ośrodki niżowe i fronty atmosferyczne. Pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu wyżów.

Polska będzie pod wpływem układu niżowego z głównym niżem w rejonie Wysp Brytyjskich oraz płytkim ośrodkiem powoli przemieszczającym się na północ znad krańców północno-zachodnich kraju. Od północnego zachodu przez centrum po południe Polski zalegać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, nieco chłodniejszej na zachodzie. W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa. Przewiduje się jego wzrost.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. W czasie burz prognozowana suma opadów 20-35 mm, a na obszarze od Mazowsza i ziemi łódzkiej po Małopolskę i Podkarpacie lokalnie do 50 mm. Burzom towarzyszyć będą opady gradu. Temperatura maksymalna 16-18 st. C na północnym zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, około 21 st. C w centrum do 26 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie zachodni, na pozostałym terenie przeważnie z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na czwartkową noc

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, początkowo możliwe burze, głównie na południu kraju i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 st. C na zachodzie i w rejonach podgórskich do 15 st. C na wschodzie i południu. W drugiej połowie nocy lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Wiatr słaby, na wschodzie południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie południowo-zachodni i południowy. W czasie burz wiatr porywisty.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, a na południu i południowym zachodzie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C na zachodzie, około 25 st. C w centrum, do 29 st. C na południowym wschodzie, w kotlinach górskich 20-23 st. C, a nad morzem 17-20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, na południu do 80 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W Warszawie w czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz i burze. Suma opadów w burzach do około 40 mm. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 70 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże z zanikającym przelotnym deszczem; możliwa burza. Po północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, przeważnie wschodni i południowo-wschodni, podczas burzy porywisty. W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz, możliwa burza. Suma opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni oraz południowo-wschodni, podczas burzy porywisty.