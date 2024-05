Według IMGW największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest na zachodzie, południu i w centrum kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na ogół od 15 mm o 25 mm, jedynie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku oraz południu Wielkopolski do 40 mm. Temperatura maksymalna od 24°C na zachodzie do 28°C na wschodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów, Karpat i nad morzem od 15°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W burzach wiatr w porywach do 80 km/h. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

Gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia

Najbliższe dni będą nadal obfitowały w zjawiska burzowe, już jednak nieco słabsze niż te obserwowane w mijającym tygodniu. Przelotne opady deszczu, a tym bardziej o dużej intensywności, nadal będą stwarzały ryzyko wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody na rzekach, szczególnie w obrębie mniejszych zlewni i na ciekach górskich. Na obszarach zurbanizowanych może dochodzić do lokalnych podtopień. Opady towarzyszące burzom nie będą w znaczącym stopniu uzupełniać zasobów wodnych – spodziewany jest dalszy rozwój suszy hydrologicznej.