Sopoccy policjanci dostali informację od operatora numeru 112, że starsza kobieta blokuje numer alarmowy. Ze zgłoszenia wynikało, że 82-latka z Sopotu dzwoni do nich, by zamówić alkohol i ciągle domaga się, by ktoś jej go przywiózł, bo ma gości - podała oficer prasowa sopockiej policji podkom. Lucyna Rekowska.

Blokowania numeru alarmowego

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w ubiegły piątek. Oficer dyżurny skierował do mieszkania 82-latki policjantów patrolówki, którzy ukarali kobietę 500-złotowym mandatem za blokowanie numeru alarmowego 112.

Interwencja policji

Rekowska przypomniała, że numer alarmowy 112 służy do tego, aby w przypadku zagrożenia jak najszybciej zaalarmować odpowiednie służby. Policja, pogotowie ratunkowe, czy straż pożarna w ten sposób dowiadują się o wypadkach drogowych, pożarach czy innych sytuacjach, w których zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi. Od tego, jak szybko uda nam się dodzwonić na ten numer zależy, czy pomoc medyczna dotrze na czas do osób ciężko rannych - zaznaczyła.

Złośliwe blokowanie

Dodała, że wiele osób dzwoni na numer alarmowy albo z bardzo błahymi sprawami albo wręcz po to, by go złośliwie zablokować.