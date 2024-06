Jak informuje "Rzeczpospolita", "taka propozycja pojawiła się w przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie ustawy o ochronie ludności. Szczegóły techniczne jeszcze nie są znane. Wstępny koszt autonomicznego systemu łączności, którego budowa może trwać do 2034 r., to 3,7 mld zł. Resort spraw wewnętrznych przewiduje też budowę systemu ostrzegania, powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach, w tym o ataku z powietrza" - czytamy w gazecie.

Jak przekazano, "system ma objąć cały kraj, w tym obiekty infrastruktury krytycznej. Ma umożliwić szybką wymianę informacji w czasie rzeczywistym i być odporny na zagrożenia cybernetyczne".

Łączność krótkofalowa oraz satelitarna

"Urządzenia wykorzystywane do takiej łączności powinny być certyfikowane przez ABW lub SKW. – Chodzi o to, aby system działał, gdyby doszło do uszkodzenia dzisiaj istniejących systemów łączności, także w zakresie możliwości wykorzystania łączności krótkofalowej oraz satelitarnej, pozwalających na komunikowanie się w trakcie przenoszenia stanowisk kierowania i dowodzenia służb" - podano w gazecie.