Lipiec przyniesie kolejne zmiany dla pacjentów. Oprócz waloryzacji minimalnego wynagrodzenia brutto pojawi się wiele nowych świadczeń i dodatków. Wprowadzonych zostanie także wiele nowych terapii lekowych, które będą refundowane dzięki zaktualizowanej liście darmowych leków. Oto szczegóły.

Szalejąca inflacja budzi niepokój wielu Polaków, a wkrótce nadejdą kolejne podwyżki, w tym za rachunki za prąd. Jednak niektóre wzrosty mogą być korzystne. Dotyczą one między innymi podniesienia minimalnego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Zmiany od 1 lipca: wyższe świadczenia

W związku z tym, od 1 lipca 2024 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego zostanie podniesiona do 3710,47 zł, co stanowi około 86% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zazwyczaj zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, co oznacza kwotę powyżej 3700 zł. W szczególnych sytuacjach pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim (L4) może otrzymać 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy, ciąża, niezbędne badania lekarskie dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, lub zabieg pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zmiany w receptach

W lipcu kończy się faza przejściowa dotycząca recept rocznych. Oznacza to, że wraz z końcem czerwca obecny system wystawiania tego rodzaju recept przestanie obowiązywać. Gabinety będą musiały dostosować swoje systemy i oprogramowanie. Zmieni się także sposób oznaczania dawek dla pacjentów, co budzi duże obawy wśród lekarzy.

Nowe przepisy, które będą obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, wynikają z wcześniejszych zmian dotyczących wystawiania i realizacji recept rocznych. Od 1 marca 2024 roku zmieniono sposób, w jaki lekarze określają dawkowanie leków na e-receptach. Zgodnie z nowymi regulacjami pacjenci nie mogą już otrzymać leków na cały rok za jednym razem. Farmaceuta może teraz wydać lek pacjentowi tylko na maksymalnie 120 dni, a kolejna porcja leku może być wydana dopiero po upływie 90 dni.

W związku z tym nowym wymogiem wprowadzono konieczność obliczania maksymalnej dawki leku, którą farmaceuta może wydać pacjentowi na podstawie recepty rocznej. System teleinformatyczny P1, który został wdrożony w aptekach, ma za zadanie dokonywać tych obliczeń automatycznie.

Od 1 lipca 2024 roku oprogramowanie używane w gabinetach lekarskich musi być zaktualizowane przez dostawców, aby spełniało nowe wymagania. Personel medyczny korzystający z tego rodzaju oprogramowania musi być odpowiednio przygotowany do adaptacji do tych nowych przepisów. Nie będzie już możliwe wystawianie recept rocznych zgodnie ze starymi standardami.

Nowa lista darmowych leków

W trzecim już w tym roku wykazie refundowanych leków i wyrobów medycznych gwarantujemy pacjentom 31 nowych terapii. Wśród nich 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 w chorobach rzadkich – informowała w komunikatach rządowych minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Od 1 lipca lista refundacyjna zostanie poszerzona o nowe terapie onkologiczne, obejmujące:

leczenie hematoonkologiczne,terapie nowotworów układu urologicznego,leczenie nowotworów układu pokarmowego,terapie nowotworów skóry,leczenie nowotworów ginekologicznych.

W zakresie terapii nieonkologicznych największą liczbę nowych leków obejmować będą dziedziny ginekologii, neurologii oraz diabetologii. Szczególną uwagę warto zwrócić na pacjentów leczących się z powodu cukrzycy, ponieważ wraz z aktualizacją wykazu refundacyjnego wprowadzone zostaną liczne udogodnienia dla nich.

Od 1 lipca 2024 roku, trzy nowe leki zostaną dodane do listy refundacyjnej w dziedzinie hematologii i hematoonkologii, wszystkie przeznaczone do leczenia rzadkich chorób:

Hemlibra, stosowany w zapobieganiu krwawień u dzieci poniżej 18. roku życia z ciężką hemofilią A;Poteligeo, przeznaczony do leczenia chłoniaków T-komórkowych, w tym ziarniniaka grzybiastego oraz Zespołu Sezary’ego;Lunsumio, używany w terapii chłoniaka grudkowego.

Na liście refundacyjnej pojawią się nowe leki onkologiczne, które obejmują:

Xofigo, stosowany w leczeniu przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację.Xtandi, przeznaczony do terapii hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego.Nubeqa, używany w leczeniu hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego.Octan abirateronu, stosowany w terapii raka gruczołu krokowego.Opdivo, stosowany w leczeniu przedoperacyjnym niedrobnokomórkowego raka płuca.Kimmtrak, przeznaczony do terapii rzadkiego czerniaka błony naczyniowej oka.

W dziedzinie kardiologii wprowadzone zostaną dwa nowe preparaty przeznaczone do leczenia kardiomiopatii. W neurologii natomiast na listę refundacyjną zostały dodane nowe terapie:

Vyndaqel, stosowany w leczeniu kardiomiopatii u dorosłych cierpiących na amyloidozę transtyretynową, która jest również uznawana za rzadką chorobę.Camzyos, przeznaczony do terapii pacjentów z kardiomiopatią zawężającą.Produodopa, stosowany w leczeniu zaburzeń motorycznych u pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona.Wakix, stosowany w leczeniu narkolepsji i katapleksji, które również są uznawane za rzadkie choroby.

W kolejnej grupie nowych terapii znajdują się leki z dziedziny dermatologii i reumatologii:

Cosentyx, stosowany w terapii ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych (HS).Evenity, stosowany w leczeniu ciężkiej osteoporozy u kobiet po menopauzie, które mają wysokie ryzyko złamań.

Lista G1, obejmująca leki produkowane w Polsce lub leki, do których produkcji użyto substancji czynnej wyprodukowanej w Polsce, została poszerzona o 133 pozycje leków zawierających 46 różnych substancji czynnych lub ich kombinacji, należących do 38 grup limitowanych. Z kolei lista G2, zawierająca leki produkowane w Polsce z użyciem substancji czynnej również wyprodukowanej w Polsce, została rozszerzona o 10 prezentacji leku Gensulin. Od lipca lista G1 będzie zawierać 464 leki, które są identyfikowane przez indywidualne kody GTIN, natomiast lista G2 obejmie 34 leki, również identyfikowane przez indywidualne kody GTIN. Zmiany te obejmują łagodniejsze zapisy dotyczące stosowania insuliny NPH, zmniejszenie ryzyka wystąpienia hipoglikemii oraz precyzyjne określenie typu cukrzycy. Dodatkowo zmieniono dolną granicę wiekową uprawniającą dzieci do refundacji insuliny Levemir, która teraz wynosi pierwszy rok życia, podczas gdy dotychczasowa norma wymagała ukończenia dwóch lat.