Kierzkowski przekazał, że najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa pomorskiego - 376, mazowieckiego - 342, zachodniopomorskiego - 197, kujawsko-pomorskiego - 176, łódzkiego - 143 i wielkopolskiego - 119.

Dodał, że w sobotę do godz. 6 w kraju odnotowano 48 zdarzeń.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w piątek po południu, że w weekend będzie upalnie i burzowo za sprawą przemieszczających się z zachodu na wschód frontów atmosferycznych i napływu gorącej, zwrotnikowej masy powietrza. W sobotę burze wystąpią na południu i wschodzie, a w niedzielę - głównie na zachodzie.

Reklama

IMGW ostrzega: upały i burze w weekend

IMGW prognozuje, że w sobotę zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie kraju wzrastające do dużego. Tam też spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów podczas burz może wynieść do 25 mm, a porywy wiatru mogą sięgać do 70 km/h. Poza burzami wiatr będzie słaby z kierunków północnych.

Temperatura maksymalna wyniesie 24-27 st. C. Najcieplej będzie w Kaliszu, Zielonej Górze, Warszawie, Wrocławiu, Legnicy i Katowicach, w tych miastach temperatura wyniesie 29 st. C. Nieco chłodniej około 28 st. C będzie w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Częstochowie, Krakowie i Rzeszowie. Najchłodniej - w Kaliszu 20 st. C, Gdańsku 23 i Olsztynie 25 st.

IMWG poinformowało na swojej stronie o ostrzeżeniach I stopnia przed upałami dla województwa opolskiego i dla części województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przed burzami wydano dla części województwa: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 12 do godz. 20 lub 23.