Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził, że wpłynęła oferta od ambasadora Polski w USA Marka Magierowskiego. Wzywany przez MSZ do kraju ambasador chce "rekompensaty" za pracę, którą miał wykonywać do 23 listopada 2025 roku. Chodzi o prawie milion zł. Minister określił żądanie jako skandaliczne i ponowił wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie ambasadora z placówki w Waszyngtonie.