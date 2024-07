Łódzkie: Drzewo przygniotło rowerzystkę

Straż pożarna wezwanie do kobiety przygniecionej przez powalone drzewo dostała w niedzielę o godz. 13.12. Wzywający informował, że do wypadku doszło przy ul. Skrzydlatej na Arturówce. To zalesiony teren Lasu Łagiewnickiego.

- Na drodze gruntowej w rejonie Arturówki powalone wiatrem drzewo spadło na kobietę, która w złych warunkach atmosferycznych jechała przez teren leśny. Mimo udzielenia kobiecie pomocy nie udało się jej uratować – potwierdził informację mł.asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Nie żyje 61-letnia rowerzystka

Według strażaków przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon 61-letniej kobiety. W akcji ratunkowej poza załogą pogotowia brały udział trzy zastępy straży pożarnej, w tym jeden zespół z OSP.

-Była to jedna ze 169 interwencji zgłoszonych od godz. 7.00 w niedzielę i związanych z usuwaniem skutków wichury w Łodzi – powiedział PAP rzecznik KW PSP w Łodzi Jędrzej Pawlak.

Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności wypadku.