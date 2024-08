To kierowca zauważył zadymienie. Bardzo szybko zareagował. Ewakuował wszystkich pasażerów plus siebie. Kiedy strażacy przybyli na miejsce, to autobus był cały w ogniu - zrelacjonował rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.

Kraków. Autobus spłonął

Akcja gaśnicza trwała 50 minut. Na miejscu były dwa samochody straży pożarnej. Przyjechała także policja oraz przedstawiciele firmy Mobilis, do której należał pojazd.

Przyczyny pożaru

Firma ta ma powołać komisję w celu ustalenia przyczyn pożaru.