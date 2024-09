Po uszkodzeniach kamienicy przy al. 1 Maja 23, wyłączono z użytkowania także oficynę przy ul. Próchnika 44. Mieszkańcy pobliskich budynków mają wrócić do swoich mieszkań, gdy zostanie zapewnione bezpieczeństwo, w tym po rozłączeniu mediów od uszkodzonej oficyny.

Odszkodowania i pomoc dla poszkodowanych mieszkańców

PKP PLK zapowiedziało odszkodowania dla mieszkańców, którzy ponieśli straty w wyniku katastrofy. Trwają konsultacje prawne oraz zgłoszono zdarzenie do ubezpieczyciela, ponieważ budowa tunelu jest ubezpieczona od ryzyk i szkód. Miasto Łódź zapewniło, że poszkodowani mogą otrzymać mieszkania zastępcze o standardzie nie gorszym niż dotychczasowy.

Stopniowy rozwój katastrofy budowlanej

Katastrofa budowlana miała swój początek w piątek, kiedy to doszło do zapadnięcia podłogi na parterze jednego z lokali. W sobotę runęła cała ściana budynku od strony podwórza. Mieszkańcy byli relokowani do hotelu na czas przechodzenia tarczy TBM, co zapobiegło ofiarom.

Wstrzymanie prac nad tunelem średnicowym

Prace związane z drążeniem tunelu zostały tymczasowo wstrzymane. Tunel ten ma połączyć Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec, skracając czas przejazdu pociągów na trasie Warszawa – Poznań i Wrocław. Budowa tunelu ma zakończyć się w czerwcu przyszłego roku, a jego otwarcie planowane jest na grudzień 2026 roku.