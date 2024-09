Ksiądz Michał Olszewski od marca przebywa w areszcie. Postawiono mu zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W czwartek (12 września) jego matka, czyli Grażyna Olszewska, mogła po raz pierwszy zobaczyć go w areszcie.

Reklama

Matka ks. Olszewskiego gościem TV Republika

Była także gościem programu Danuty Holeckiej w TV Republika. Opowiedziała o tym, jak wygląda jej syn i jego obecne życie za murami aresztu. Okazuje się, że mężczyzna bardzo wychudł. Prowadząca program pytała ją, co czuje matka, gdy widzi dziecko w takim stanie.

Danuta Holecka nie mogła powstrzymać łez

Pytania sprawiły, że matka księdza Olszewskiego zaczęła płakać na antenie. Danuta Holecka, która niedawno straciła syna, gdy słuchała jej odpowiedzi, wzdychała.

Gdy matka księdza zalała się łzami i zasłoniła twarz, prowadząca program również próbowała powstrzymać łzy. Proszę płakać. Nasi widzowi wszystko rozumieją. I wszyscy normalni ludzie rozumieją to, co pani czuje- powiedziała do Grażyny Olszewskiej.