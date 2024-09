Zatrzymanie mężczyzny to efekt ustaleń policjantów z Szamotulskiego Zespołu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją. Z uzyskanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, iż mężczyzna miał wystawiać m.in. zaświadczenia dla chrzestnych czy przyszłych małżonków o odbyciu kursów.

Policja znalazła liczne pieczątki

Jak poinformowała st. asp. Sandra Chuda z KPP w Szamotułach, kiedy policjanci pojechali do miejsca zamieszkania 36-latka, mężczyzna zapewniał, że nie ma w domu żadnych przedmiotów, które mogłyby służyć do popełnienia tego typu przestępstwa. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli jednak zamknięte w metalowej walizce liczne pieczątki prezentujące dane z różnych parafii, również spoza województwa wielkopolskiego, a także gotowe druki do wystawiania zaświadczeń.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, mężczyzna został zatrzymany, a po zebraniu niezbędnych materiałów został przesłuchany. Na ten moment usłyszał zarzut za podrobienie dokumentów w postaci dwóch zaświadczeń ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Do przestępstwa miało dojść w okresie od stycznia do czerwca br. - podkreśliła Chuda.

Dodała, że w sprawie toczy się postępowanie, a policjanci będą ustalali m.in. czy podejrzany działał sam, a także czy tego typu przestępstw było więcej. Za podrobienie dokumentów polskie prawo przewiduje do 5 lat więzienia.