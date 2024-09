Polacy na rożne sposoby starają się pomóc powodzianom. Do akcji włączają się również firmy. ORLEN w miniony weekend zorganizował akcję wsparcia poszkodowanych przez żywioł, która pozwoliła przekazać ponad 4,1 mln zł na wsparcie skutków powodzi. To cały wpływ z gorących napojów, które w ten weekend kupowali klienci. Ale to nie wszystkie działania pomocowe, które zostały podjęte przez koncern.

Kawa i herbata dla powodzian

Wsparcie dla powodzian trwa, szkody są dopiero szacowane i licz się każde wsparcie. Wie o tym ORLEN, który kontynuuje działania wspierające poszkodowanych przez żywioł. Do walki z jej skutkami w weekend 21-22 września licznie włączyli się także klienci stacji ORLEN w całej Polsce, kupując gorące napoje. Akcja przeszła najśmielsze oczekiwania i spotkała się z pozytywnym odbiorem. Cały wpływ ze sprzedaży, czyli ponad 4,1 mln zł firma przekaże na pomoc powodzianom.

Ale to nie wszystko. Klienci mogli wesprzeć powodzian również udostępniając na swoich profilach w mediach społecznościowych post, w którym ORLEN zachęcał klientów do udziału w tej akcji i publikował krótkie wideo w formie podziękowań dla służb walczących z żywiołem. Za każde z kilkunastu tysięcy udostępnień, a co za tym idzie wsparcie w dotarciu z tą wiadomością do innych, spółka przekaże złotówkę na pomoc w usuwaniu skutków powodzi.

Darmowe tankowanie

Gdzie jeszcze potrzebna jest pomoc takich firm jak ORLEN? Oczywiście tam, gdzie niezbędne jest paliwo. Od 14 września ORLEN udostępnił także możliwość darmowego tankowania dla jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ratownicy tankują nieodpłatnie w wybranych lokalizacjach objętych skutkami powodzi. To prawie 120 stacji w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz lubuskim. Za darmo zatankują także podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR) – w pełnej koordynacji z PSP i Wojewódzkimi Komendami Straży Pożarnej. Do tej pory ratownicy POSP i WOPR zatankowali ponad 405 tys. litrów paliwa o wartości blisko 2,5 mln zł.

Ponadto, aby wspomóc służby walczące ze skutkami żywiołu, Fundacja ORLEN przekazuje środki na wojewódzkie Fundusze Wsparcia Policji, które zrekompensują jednostkom koszty tankowania w regionach najbardziej dotkniętych powodzią. Na funkcjonariuszy służb czekają również ciepłe napoje.

Zniżki na paliwo

Jest też coś dla klientów indywidualnych. Od 19 września na wybranych stacjach ORLEN, zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią, wszyscy klienci indywidualni mogą tankować paliwa w niższej cenie. Dotyczy to zarówno oleju napędowego, benzyny, jak i gazu: VERVA -20 gr/L, EFECTA -15 gr/L i LPG -10 gr/L. Rabat dotyczy zakupu maksymalnie 85 l paliwa VERVA i EFECTA, bez ograniczeń można tankować LPG. Z możliwości tankowania można skorzystać wielokrotnie. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkową zniżkę. Szczegóły wraz regulaminem i wskazaniem konkretnych lokalizacji dostępne są na stronie internetowej ORLEN. Akcja zaplanowana jest do końca września.

Koncern na rzecz powodzian przeznaczył już w sumie ponad 10 mln zł i to nie jest koniec. Działania ORLENU mają charakter długofalowy u już teraz przygotowywane jest kolejne wsparcie.