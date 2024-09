Prawie dwie trzecie Polaków popiera zawieranie przez pary jednopłciowe związków partnerskich – wynika z badania IPSOS dla More In Common Polska - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita". Co ciekawe, prawo do zawierania związków partnerskich popiera 57 proc. wyborców Konfederacji oraz 31 proc. wyborców PiS.