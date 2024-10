Decyzja ta została podjęta w oparciu o przepisy ustawy o Prokuraturze oraz w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko Ziarkiewiczowi.

Ziarkiewicz zawieszony

Prokurator Ziarkiewicz jest obwiniony o poważne przewinienia dyscyplinarne, w tym o rażące naruszenie przepisów prawa oraz uchybienie godności urzędniczej. Przewinienia te dotyczą okresu jego pracy jako Prokuratora Regionalnego w Lublinie, gdzie nadzorował i prowadził szereg postępowań przygotowawczych. W komunikacie resortu sprawiedliwości wskazano, że wśród ujawnionych nieprawidłowości wymienia się między innymi zaniechanie podjęcia działań w sprawach odwoławczych przez wiele lat, co skutkowało przewlekłością postępowań, oraz przechowywanie materiałów śledczych w niewłaściwych warunkach. Dodatkowo, zarzucono mu niedopełnianie obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez jednostki podległe, co doprowadziło do nieakceptowalnego opóźnienia w tych sprawach.

Trwa śledztwo

W kontekście ujawnionych nieprawidłowości, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi również śledztwo, które dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Czyn ten może mieć poważne konsekwencje dla interesu publicznego, w tym w zakresie prawidłowego funkcjonowania organów ścigania oraz prawa obywateli do dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Decyzja Bodnara

Prokurator Generalny Adam Bodnar, biorąc pod uwagę liczbę i powagę zarzutów, zdecydował się na zawieszenie prokuratora Ziarkiewicza, aby chronić autorytet prokuratury oraz zapobiec dalszym negatywnym skutkom związanym z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Jak dodano w komunikacie decyzja o zawieszeniu ma również na celu zapewnienie, że decyzje podejmowane przez prokuratora Ziarkiewicza nie będą budziły wątpliwości co do ich legalności i zasadności.

Zawieszenie prokuratora Jerzego Ziarkiewicza jest natychmiastowo wykonalne i obowiązuje do początku kwietnia przyszłego roku.