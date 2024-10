Zenek Martyniuk od 35 lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Danutą, z którą ma syna Daniela. Gdy w 1989 roku początkujący artysta disco polo brał ślub, był zwykłym chłopakiem z Podlasia. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się tego, że kilka lat później Zenek Martyniuk zostanie wielką gwiazdą. Młodzi Martyniukowie początkowo wiedli życie, jak wiele polskich rodzin w latach 90. Danuta pracowała jako pielęgniarka na oddziale onkologicznym. To było bardzo trudne doświadczenie.

Danuta M iuk o pracy pielęgniarki

"Pielęgniarki powinny zarabiać dużo, bo to jest ogromne poświęcenie, nawet rodziny. Pracując w dyżurach, nie spędza się tych świąt z rodziną i to jest naprawdę ciężka praca. Czasami pielęgniarka musi myśleć i za lekarza. Wykonuje te zlecenia lekarskie" - mówiła w wywiadzie.

W ub.r. żona wokalisty disco polo mówiła, że myśli o powrocie do wyuczonego zawodu. "To prawda, coraz częściej myślę, żeby za jakiś czas wrócić do zawodu pielęgniarki. Zawsze czułam w sobie chęć niesienia pomocy innym ludziom i jak pracowałam zawodowo, czułam satysfakcję" - wyznała Danuta Martyniuk.

Co robi teraz Danuta Martyniuk?

Okazuje się, że Danuta Martyniuk obecnie nie pracuje. Piosenkarz przy okazji pytania o związane z zakupami finanse, zdradził, kto w domu zarządza pieniędzmi.

"Wspólnie, wspólnie. I ja, i żona. U nas nie ma tak, że ktoś tam dba. Znaczy kto dba: ja pracuję, akurat żona nie pracuje" - zdradził gwiazdor.

Zenek Martyniuk lubi zakupy

Zenek Martyniuk zdradził też, że lubi przechadzać się po różnych galeriach handlowych. "Coś fajnego sobie znajduję, to muszę kupić - czy fajną marynarkę, czy fajne stroje, czy jakieś fajne spodnie, fajne buty na scenę" - zaznaczył gwiazdor.