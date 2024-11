W poniedziałek (11.11) służby ratunkowe zostały powiadomione o tragicznym odkryciu we Wrocławiu. Wędkarze zauważyli ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Na miejscu trwa zabezpieczanie śladów.

Zwłoki mężczyzny w Odrze. Tragiczne odkrycie we Wrocławiu

"O godzinie 11.26 otrzymaliśmy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego wezwanie na ranczo poniżej Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu do mężczyzny w wodzie. Na miejsce skierowano najbliższy zespół ratowników WOPR, patrolujących dolną Odrę. Już po kilku minutach nasz zespół dotarł na miejsce, a ratownik WOPR wszedł do Odry i podjął z wody ciało około 60-letniego mężczyzny" – relacjonuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Policja przekazała, że ciało mężczyzny było w stanie znaczącego rozkładu. Na razie jednak bardzo trudno jest ocenić, jak długo ciało 60-latka znajdowało się w wodzie.