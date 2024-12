Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 21 listopada 2024 roku na próbie liczącej 981 osób (w tym: 57,0 proc. metodą CAPI, 24,9 proc. – CATI i 18,1 proc. – CAWI).

Andrzej Duda z największym zaufaniem wśród Polaków

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że politykiem, któremu ufa najwięcej Polaków, jest Andrzej Duda. Zaufanie do prezydenta Polski deklaruje 49 proc. badanych. To o trzy punkty procentowe więcej w porównaniu do badania przeprowadzonego w październiku. Zgodnie z wynikami Dudzie nie ufa 37 proc. badanych.

Reklama

Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski. Kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zdobył zaufanie 47 proc. ankietowanych. 36 proc.badanych jest wobec niego nieprzychylna. Podium zamyka Szymon Hołownia. Pozytywne odczucia wobec niego deklaruje 45 proc. badanych, a 36 proc. negatywne.

Komu Polacy ufają najmniej? Na czele politycy PiS

Reklama

Największą nieufność wśród polityków wyraża prezes PiS Jarosław Kaczyński – wynika z sondażu CBOS. Nie ufa mu 57 proc. badanych. Jednocześnie Kaczyńskiemu ufa 29 proc. badanych. Polacy negatywnie odbierają też Przemysława Czarnka. Brak zaufania wobec niego wyraża 50 proc. respondentów, a 22 proc. deklaruje zaufanie dla posła PiS.

Na trzecim miejscu pod względem nieufności uplasował się Donald Tusk. Nie ufa mu 47 proc. badanych. Tym samym wskaźnik nieufności wobec szefa polskiego rządu wzrósł o trzy punkty procentowe w porównaniu do badania sprzed miesiąca. Tuskowi ufa z kolei 40 proc. respondentów.